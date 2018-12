Pezzi perduti del nostro puzzle | ci lascia Marco Mannisi | l' ideatore del Trinacria d' oro !

federginnastica

: ?? Sono passati due anni da quando abbiamo scattato questa foto e dai primi interventi di recupero di materiali rott… - BobotoInfo : ?? Sono passati due anni da quando abbiamo scattato questa foto e dai primi interventi di recupero di materiali rott… - LaReginaPinella : RT @Mariacri1967: Ma oggi Dora non può più fuggire, il soffio di una nuova vita respira dentro di lei e per amore del suo bambino deve ritr… - HelpScrivoArte : RT @Mariacri1967: Ma oggi Dora non può più fuggire, il soffio di una nuova vita respira dentro di lei e per amore del suo bambino deve ritr… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ma non solo,, ai tempi d'oro dello sport della città etnea, faceva parte del famoso "Triumvirato" composto dallo stesso, da Ignazioccio , ex sindaco ed ex Presidente del Calcio Catania, ...