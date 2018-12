Perché non romperemo con l' Egitto | ma con l' Arabia Saudita | Parla il generale Arpino

Copa Libertadores - il River Plate ribadisce : “ecco perchè non vogliamo giocare a Madrid” : Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare a Madrid nel prossimo weekend, condizionale d’obbligo La querelle relativa alla finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, prosegue senza sosta. Adesso è il River a protestare, rivelando di non avere alcuna intenzione di giocare l’incontro in quel di Madrid. La sede decisa dalla Federcalcio argentina non piace alla ...

Decreto sicurezza - Gino Strada : 'Razzista e fascista - appello a Mattarella perchè non lo firmi' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , 'dovrebbe controllare il testo del Decreto sulla sicurezza'. E' la speranza confidata dal fondatore di Emergency , Gino Strada , che aggiunge: 'Così ...

Boccia ha spiegato Perché la manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Roma - polveri sottili in metro : Perché l'Atac non informa i cittadini? : Apparentemente è una storia semplice. Dopo le segnalazioni fatte al Corriere da alcuni macchinisti, una società indipendente specializzata in smog rileva la presenza di polveri sottili nei tunnel ...

Pranzo centrodestra - doveva essere segreto ecco Perché Salvini non si è presentato : Pranzo centrodestra dove si dovevano riunire, Berlusconi, Meloni e Salvini, ma il leader della Lega ha diserato Il forfait non farà certo bene a un centrodestra che già in versione politica nazionale va declinato al passato e che sopravvive solo a livello di amministrazioni locali. È quello dato oggi 30 novembre da Matteo Salvini al Pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Un forfait dell’ultimo minuto e deciso dal leader leghista ...

Maria Teresa Ruta contro la Rai : ‘Io cacciata - Perché non mi sono concessa’ : La neo vincitrice del reality Pechino Express, ha rilasciato un’intervista per il noto settimanale di cronaca rosa, Spy. Durante l’intervista, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione davvero inedita: “Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocato nel suo ufficio per discutere sul rinnovo del mio contratto di lavoro. Questa persona, che conoscevo da molto tempo, ad un certo punto si è approcciato a me in maniera poco professionale.” La showgirl ha ...

Fico - l'anti-Salvini nella maggioranza : non ha presieduto perchè era contro il dl sicurezza e sul global compact.... : Botta e risposta fra il presidente della Camera e il ministro dell'Interno. Il numero uno dell'assemblea di Montecitorio ha confermato oggi di aver voluto prendere le distanze dal testo approvato ...

Vieni da me - Raffaello Tonon e il dramma da Caterina Balivo : 'Perché ho pensato anche al suicidio' : Raffaello Tonon , ospite oggi da Caterina Balivo a Vieni da me , ha raccontato del periodo in cui era depresso . "Non l'ho mai tentato, ma ho pensato al suicidio . Avevo attrazione per il vuoto della ...

Mattarella risponde alla giovane ostetrica che non trova lavoro Perché non può vaccinarsi : Reggio Emilia, la giovane ha subito due trapianti di fegato. La mamma scrive al presidente: "Non è per sua volontà. E mia figlia nella nostra regione non può accedere ai bandi". Il Colle chiede di conoscere "le valutazioni e gli interventi di competenza"

Global Migration Compact : Perché l'Italia non può permettersi di rifiutare : L'immigrazione è un fenomeno mondiale, trasversale, principalmente delineato dai flussi economici del momento storico. Lo abbiamo sperimentato noi Italiani quando, dal 1900 e per i 60 anni a seguire, abbiamo colonizzato paesi in forte crescita economica, per antonomasia gli USA. Lo sperimentiamo oggi da paese di frontiera, come quel punto di approdo per molti cittadini africani che scappano da guerra, miseria e povertà (esattamente come noi). ...

Perchè le coppie non hanno più intimità? : Tutti conosciamo l’importanza dell’intimità all’interno di un rapporto di coppia. Perchè, diciamolo senza problemi, il sesso è quel quid in più capace di far volare la coppia e di tenerla unita, complice e soddisfatta. Durante il rapporto di coppia, però, il desiderio e l’intimità possono subire brusche frenate e questo causa la mancanza di una vita intima soddisfacente che può portare alla rottura o a tradimenti da parte di uno o dell’altro ...

Caso Magherini - la Cassazione : 'Carabinieri assolti Perché non potevano prevedere la morte' : La morte di Riccardo Magherini - l'ex calciatore morto in strada a Firenze il 3 marzo 2014 per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato ammanettato e messo prono dai carabinieri mentre era 'in ...

Caso Magherini - Cassazione : “Carabinieri assolti Perché non potevano prevedere la sua morte” : I carabinieri che immobilizzarono Riccardo Magherini nel centro di Firenze non potevano prevedere la sua morte perché “non avevano le competenze specifiche in materia” di arresto di persone che si trovavano nel suo stato, cioè “in delirio eccitatorio” per “intossicazione da cocaina”. Così la Cassazione spiega perché, meno di due settimane fa, ha assolto i tre militari dell’Arma imputati per il decesso ...

Perché il 4G Kena Mobile non funziona su smartphone Nokia? Aggiornamento in arrivo : Il 4G Kena Mobile è una gradita sorpresa per tutti i clienti dell'operatore a partire da quest'autunno. La migliorata velocità di connessione alla rete dati sembrava destinata a rivoluzionare l'esperienza d'uso degli utenti ma purtroppo il servizio migliorativo, al momento, non è garantito ad uno specifico gruppo di utenti, più precisamente quelli in possesso di un device Nokia. Nokia e il 4G Kena Mobile sembrerebbero proprio non andare ...