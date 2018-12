Perché Luigi Di Maio è ormai una figurina tragica | in attesa di Dibba

Luigi Bisignani - Perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Pierluigi Bersani tenta il suicidio in diretta a PiazzaPulita : ' Perché all'Italia serve lo ius soli' : Il Pd è entrato in analisi. Ne siamo felici, ne ha bisogno. La terapia è fissata di giovedì, dal dottor Corrado Formigli, che nel suo ufficio di Piazza Pulita ogni settimana riceve un paio di ...

Vittorio Feltri : ' Perché Matteo Salvini è condannato a restare con Luigi Di Maio' : Salvini , che non è un micco, in pochi mesi ha raddoppiato i consensi grazie alla propria politica sulla immigrazione, che trova l'appoggio totale del popolo. Chi interpreta il pensiero e le angosce ...

Luigi Di Maio - il disastro : Perché tra un anno rischiamo una patrimoniale : ... riferendosi soprattutto al rapporto deficit/Pil, che non accettava fisso all'1,6% come avrebbe voluto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure il primo ad 'impiccarsi' al numeretto del ...

Luigi Di Maio - Perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? / Uomini e Donne - Perché non è in studio? La decisione : Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:23:00 GMT)