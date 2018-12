Perché é necessario guidare l' economia mondiale guardando in lontananza dall' alto?

Red Land-Rosso Istria - un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più : Quando vengono strumentalizzate è come se le vittime venissero uccise due volte. Lo stesso accade quando vengono ignorate e condannate all’indifferenza. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, furono circa 7.000 gli Italiani vittime delle Foibe: donne, vecchi, bambini, partigiani italiani, intellettuali e contadini, militari e civili. Si stimano in 350.000 gli italiani che dovettero abbandonare le loro case e la loro terra. Iniziata come ...