Per il 2019 Di Battista pensa a un altro reportage

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia Per la sfida alla Polonia - i 12 azzurri a referto : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha ufficializzato i 12 convocati per la sfida di domani sera (domenica 2 dicembre, ore 20.15) contro la Polonia, incontro valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri saranno impegnati a Danzica a caccia di quella vittoria che permetterebbe di staccare il pass iridato con due giornate d’anticipo, rispetto all’incontro vinto contro la Lituania due giorni fa ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Nessun problema Per l’Orizzonte Catania : sesta giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Vincono tutte le prime quattro della graduatoria: l’Orizzonte Catania non ha Nessun problema a battere l’F&D H2O, non si fermano all’inseguimento Plebiscito Padova, SIS Roma e Rapallo. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. sesta giornata Ecogruppo Torre del Grifo Village-Plebiscito Padova 4-17 CSS Verona-SIS Roma ...

Giro d’Italia 2019 - diretta tv a rischio sulla Rai. Auro Bulbarelli : “Cifra troppo alta ma faremo l’impossibile”. Quale futuro Per la Corsa Rosa? : Il Giro d’Italia 2019 rischia davvero di non essere trasmesso sui canali Rai. La RCS Sport, società organizzatrice della Corsa Rosa, ha infatti chiesto 18 milioni di euro all’anno per la messa in onda delle principali corse ciclistiche su suolo italiano (nel pacchetto sono comprese anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico): una cifra giudicata troppo elevata dal network pubblico che attualmente paga 12 milioni di ...

Manovra - Cgia : Per le imprese aggravio da 6 - 2 miliardi nel 2019 : Nel 2019 l'applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà per le aziende italiane un aggravio di 6,2 miliardi a livello fiscale: di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non ...

Hiv - nel 2019 la seconda sPerimentazione Per vaccino terapeutico pediatrico : Non esiste purtroppo al momento un vaccino profilattico contro l’Hiv, ma la ricerca continua a studiare per migliorare la vita dei pazienti. E così partirà nel 2019, in tre diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico, sviluppato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma. L’ospedale della Santa Sede, infatti, capofila del progetto internazionale di ...

Matera : Matera2019 - Per Lumen/Socialight 20 laboratori in tutta la città : Un percorso di coinvolgimento della comunità per realizzare le luminarie che accompagneranno tutto il 2019 a partire dalla cerimonia inaugurale. Workshop anche nell'ospedale. Ecco come iscriversi. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : le parole degli azzurri Per il gigante. Tonetti e De Aliprandini in pista anche oggi nel suPer-G : oggi a Beaver Creek si disputa un supergigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ma in casa Italia si guarda anche a quello che sarà domani: negli States infatti sarà in programma uno slalom gigante a chiusura della tappa americana, che vedrà in pista ben sette azzurri. Due di loro, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti, prenderanno parte anche al super-G odierno, mentre Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Alex Hofer, Manfred ...

#Amici18 – Puntata del 01/12/2018 – La nuova classe in corsa Per il Serale 2019 (spoiler). : Puntuale come ogni novembre, riparte l’anno accademico della scuola più famosa televisiva, quella di Amici di Maria de Filippi. A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo. Come sempre si parte dal Pomeridiano. ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano si fa rimontare da 3-0 e Perde all’overtime contro il Fehervar - quinta sconfitta di fila Per le Foxes : Ancora una battuta d’arresto, la quinta consecutiva, per Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019. Le Foxes cadono tra le mura amiche per mano degli ungheresi del Fehervar AV19, facendosi rimontare dal 3-0 e subendo il gol sconfitta nel 1′ del supplementare. Gli italiani la sbloccano subito al minuto 01:05 della prima frazione con la rete del canadese Brett Findlay, lanciato dal connazionale Mike Blunden, cui segue, a metà ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa Per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta Per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca Per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Aids : parte nel 2019 sPerimentazione vaccino pediatrico contro Hiv : Roma, 30 nov., askanews, - Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l'HIV, sviluppato dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù ...

F1 Force India - Stroll accanto a Perez nel 2019 : ROMA - La Force India ha ingaggiato Lance Stroll per la stagione 2019: in arrivo dalla Williams, il 20enne canadese ha firmato un contratto a lunga scadenza e affiancherà Sergio Perez. Stroll, che ...

Nintendo e Intelligent Systems annunciano Fire Emblem Expo Per maggio 2019 : Se siete degli appassionati della celebre daga di Intelligent Systems, dovete sapere che il prossimo 4 maggio 2019 si terrà il Fire Emblem Expo, riporta Nintendolife.Come possiamo vedere si tratterà di un evento interamente dedicato alla saga di Fire Emblem i cui capitoli sono stati tutti pubblicati sulle console Nintendo.L'annuncio arriva infatti dalla stessa Nintendo in collaborazione con Intelligent Systems, ma per il momento le notizie certe ...