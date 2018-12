Per Crespi - Mussolini è stato il più grande comunicatore del secolo scorso : "Benito Mussolini è il più grande comunicatore del secolo scorso. Tutti quelli che sono venuti dopo, in un modo o nell'altro, lo hanno avuto come riferimento". Così Luigi Crespi a 'La Fabbrica dei leader' a Roma. Una sua idea per rilanciare la comunicazione, per le imprese, la politica o per un semplice professionista. Una due giorni, con lo slogan 'Chi non comunica non esiste', che vede ...

Basket – Nazionale femminile - Crespi si scusa con Masciadri : “mi sembrava una presa in giro farla entrare Per pochi secondi” : Marco Crespi, CT della Nazionale italiana femminile di Basket, ha parlato dopo le critiche ricevute per la mancata passerella alla Masciadri Coach Marco Crespi, CT della Nazionale italiana femminile, è stato preso di mira dopo l’ultima gara delle azzurre. Il motivo? Non aver regalato una passerella anche di pochi secondi alla capitana Masciadri nel giorno del ritiro dal Basket giocato. “Ammetto l’errore, ma purtroppo non si può ...

Karina Cascella avverte su Lorenzo Crespi : “Sto zitta - solo Per ora!” : Lorenzo Crespi: arriva l’avvertimento social di Karina Cascella La lite avvenuta a Domenica Live tra Karina Cascella e Lorenzo Crespi ha lasciato i suoi strascichi fino ad oggi, quando è arrivato un commento enigmatico da parte dall’opinionista di Barbara d’Urso. Fino ad ora Karina non aveva scritto nulla sui suoi social, a parte condividere insieme ai suoi followers e attraverso le sue Instagram Stories tutti i commenti di ...

LORENZO CRESPI DENUNCIA KARINA CASCELLA/ "I miei rapporti con Domenica Live finiscono qui..ora e Per sempre!" : LORENZO CRESPI passa alle vie legali contro KARINA CASCELLA dopo il duro scontro a Domenica Live e la pubblicazione dei messaggi ricevuti dalla redazione del programma di canale 5.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Lorenzo Crespi su Karina Cascella : lite organizzata ad arte Per vincere gli ascolti : Tutto organizzato? cosi dichiara Lorenzo Crespi parlando della lita avuta con Karina Cascella. Lorenzo Crespi e Karina Cascella sono stati protagonisti di un’accesa lite nel corso della puntata di ‘Domenica Live’ trasmessa il 30 settembre. L’attore si è sfogato sui social. A suo dire sarebbe stato tutto organizzato per vincere la gara degli ascolti. Poi ha definito l’opinionista “pescivendola”. Nel corso della puntata di ‘Domenica Live‘ ...

Lorenzo Crespi contro Barbara d'Urso Per la rissa con Karina Cascella a Domenica Live : Barbara d'Urso è tornata a vincere contro Mara Venier, anche se di pochissimo: merito anche di alcuni momenti forti, come la rissa a distanza tra Karina Cascella, ex Uomini e Donne, e Lorenzo Crespi, ex volto di Gente di mare e indimenticabile maresciallo Palermo in Carabinieri.Il motivo è presto detto: Lorenzo Crespi è da tempo malato e caduto in disgrazia ed è spesso ospite dei programmi di Maria Carmela di Cologno. Queste sono solo ...

LORENZO CRESPI CONTRO BARBARA D'URSO/ Foto - "Non è stata un'ospitata ma una missione" : ecco Perché : BARBARA D'URSO è sempre corsa in soccorso di LORENZO CRESPI che oggi la attacca dopo quello che è successo ieri con Karina Cascella durante la puntata di Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Domenica Live - Lorenzo Crespi vs Karina : «Vai a lavorare. Sei l’inutilità fatta Persona». La Cascella : «Fatti vedere da uno psicologo bravo» : Domenica Live Insulti, urla e parole di troppo quelle volate ieri nel salotto di Domenica Live mentre si discuteva di “vip caduti in disgrazia“. Tra i personaggi nel mirino della polemica Lorenzo Crespi che, in collegamento, ha ripercorso nuovamente i problemi economici affrontati dopo il successo ottenuto diversi anni fa. A prendere la parola è Karina Cascella che, fin da subito, si mostra parecchio diffidente nei confronti ...