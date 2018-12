Pensioni d' oro | ecco la stretta | 5 aliquote | tagli fino al 20%

Pensioni - Salvini : ‘6 - 5 miliardi per Quota100 - lavoro per i giovani’ : Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alla riforma delle Pensioni del Governo Conte sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, rispettivamente guidati dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sarebbero più di quattrocentomila i posti che dovrebbero liberarsi con la Quota 100 che permetterà di andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti previsti dalla legge Fornero, quindi si potrà accedere al trattamento previdenziale ...

Pensioni - Salvini : 'Quota 100 in manovra - le risorse ci sono : tecnici al lavoro' : tecnici ancora al lavoro per i conti della riforma Pensioni che intende mettere in campo il governo gialloverde. Il vicepremier pentastellato Matteo Salvini ha confermato che nella legge di Bilancio 2019 troveranno spazio sia la quota 100, che oltre a mandare in pensione i 62enni dovrebbe favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia il reddito di cittadinanza per dare risposte ai disoccupati che saranno avviati in percorsi di ...

Pensioni : Opzione Donna - la proroga potrebbe essere di un solo anno : Il pacchetto delle Pensioni voluto dal Governo è praticamente pronto. Diverse testate giornalistiche che seguono da tempo il dossier previdenziale hanno fatto nelle ultime ore un riepilogo su quanto l'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte avrebbe stabilito. Riguardo a Opzione Donna, la proroga potrebbe essere di un solo anno. Ciò significa che la misura sperimentale per le donne sarà valida fino al prossimo 31 dicembre 2019 e avrà bisogno ...

Pensioni anticipate e APE sociale : sindacati in pressing sulla proroga dell'uscita dai 63 anni : Dalle parti sociali emergono nuove richieste al Governo per prorogare al più presto, come prevede già la nuova legge di bilancio 2019, i pensionamenti anticipati tramite l'APE sociale , oltre che per ...

Claudio Durigon - sottosegretario al Lavoro : "Per le Pensioni meno di 6 - 7 miliardi" : Il governo non esclude di fare un emendamento alla manovra su quota 100. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine di un convegno al Cnel parlando di "due strade" per gli interventi sulle pensioni: o con l'emendamento alla manovra o con un dl a parte."I conteggi che abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi". Ha aggiunto Durigon rispondendo ad una domanda sulle risorse necessarie per la riforma delle pensioni. La ...

Pensioni - cambia quota 100 : quando sarà possibile ritirarsi dal lavoro con le nuove limitazioni : L'introduzione di quota 100 verrà ridimensionata: il governo e la maggioranza stanno studiando nuovi paletti da applicare alla misura per l'anticipo Pensionistico che potrebbero permettere un risparmio di 1,7 miliardi di euro rispetto a quanto inizialmente previsto. cambiano anche le tempistiche per la pensione: ecco quali saranno le finestre per ritirarsi dal lavoro.Continua a leggere

Pensioni flessibili e Q100 : no al cumulo con redditi da lavoro : Chi sceglierà di dare seguito al nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100 dovrà rinunciare al cumulo con altri redditi di lavoro per almeno 5 anni, cioè fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di quiescenza. È quanto emerge nelle ultime ore rispetto ai vincoli che caratterizzeranno il meccanismo di prepensionamento in approvazione con la legge di bilancio 2019. Il nuovo intervento è stato pensato per andare ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 visione distorta del mercato del lavoro. Non è un bus : non necessario che uno scenda per far salire un altro” : Ospite a Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha spiegato: “Non c’è nessuna garanzia che se 400mila persone andassero in pensione 400mila giovani avrebbero un posto di lavoro. È una visione distorta del mercato del lavoro: si pensa che funzioni come un autobus nell’ora di punta dove se qualcuno sale qualcuno deve scendere”. Video Rai L'articolo Pensioni, Boeri: “Con quota 100 ...

Italiani come noi - tagliare le Pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “Giusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...

Pensioni d’oro - l’ex manager Carugi : “Lavorato una vita - me la merito. Contributo? D’accordo solo se esteso a tutti i redditi alti” : “Ho lavorato una vita come dirigente d’azienda e la mia pensione me la sono meritata. In linea di principio non vedrei male un contributo di solidarietà, ma dev’essere esteso a tutti i redditi alti”. Michele Carugi, 67 anni, percepisce una pensione lorda di circa 100mila euro all’anno e si oppone al taglio delle Pensioni alte previsto dal governo. L’ultima ipotesi stabilisce un taglio progressivo per cinque ...

Pensioni inferiori a mille euro per molti vip che esprimono la loro delusione : Sono sempre più i vip che continuano a lamentarsi per la bassa pensione ricevuta. Alcuni di loro, dopo un cinquantennio di onorata carriera, riscuotono a fine mese cifre inferiori a mille euro. Il settimanale Spy ha dato voce al malcontento che sembra dilagare tra i personaggi dello spettacolo. Enzo Paolo Turchi ha dichiarato di percepire 740 euro di pensione e di esserci rimasto male per etica professionale. Il coreografo ha sottolineato che i ...

Giucas Casella e altri personaggi si lamentano delle loro Pensioni troppo basse : Giucas Casella e altri personaggi della TV come Enzo Paolo Turci si lamentano di recepire pensioni bassissime rispetto ai contributi versati Il settimanale “Spy”, in edicola venerdì 23 novembre, racconta la rabbia di alcuni artisti italiani che dopo cinquant’anni di carriera si sono ritrovati a fare i conti con una pensione più bassa rispetto a quello che pensavano di meritare. Enzo Paolo Turchi riceve 740 euro al mese: ...

Pensioni 2019 : benefici per esposizione all’amianto prorogati. Novità Inps : Novità in vista per i lavoratori che hanno subito nel corso della loro vita professionale, il fardello dell’esposizione all’amianto: l’Inps ha comunicato che i benefici previdenziali concessi a chi è stato esposto all’amianto mentre lavorava in aziende di bonifica o scoibentazione, saranno prorogato anche per il 2019 e 2020. Lo ha fatto con un messaggio indirizzato proprio a questi lavoratori (il n. 4253 del 15 novembre 2018), comunicando ...

Pensioni - da quota 100 ai precoci : la corsa all’esodo può liberare 620mila posti di lavoro : Secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio sono in uscita oltre 600mila lavoratori, il triplo dei pensionamenti anticipati registrati in media negli ultimi dieci anni ...