Pensioni | con quota 100 taglio sino al 25 | 4% rispetto agli assegni di oggi

Pensioni 2019 - il Governo incontrerà i sindacati il prossimo 10 dicembre : Il tema della riforma previdenziale e delle uscite anticipate per i lavoratori che vivono situazioni di disagio è stato al centro del confronto tra Governo e sindacati nelle ultime legislature, avendo prodotto risultati importanti con l'avvio di misure come l'APE sociale e la quota 41 per una platea specifica di persone. Ora la stessa dialettica sembra in fase di ripartenza anche con il nuovo esecutivo, dopo che il premier Conte ha annunciato la ...

Pensioni a quota 100 solo per 3 anni - poi 41 di contributi per tutti : Politica Economica 30 novembre 2018 Il pacchetto Pensioni L'ipotesi più gettonata nelle ultime ore è quella della presentazione di un emendamento nel passaggio al Senato del disegno di legge di ...

L’Ue contro la riforma delle Pensioni. Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

Manovra - modifiche alle Pensioni per contenere l'impatto di quota 100 : varrà 3 anni : MILANO - Da una parte il Parlamento prosegue il lavoro sulla Manovra, dall'altra si aspettano dal governo e dal Mef le indicazioni definitive sui saldi di bilancio e sulle misure cardine, dalle quali ...

Pensioni anticipate con Q100 e LdB2019 - verso procedura UE dal 19 dicembre : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 novembre 2018 vedono proseguire la discussione tra Governo italiano e Unione Europea sulla flessibilità previdenziale tramite la quota 100 e sugli altri provvedimenti inseriti in Manovra. Nonostante il dialogo in corso, la Commissione UE ha fissato al prossimo 19 dicembre l'avvio della procedura d'infrazione per il nostro Paese. Nel frattempo dal Governo si registrano però nuove aperture al dialogo in ...

Pensioni - Ue contro la riforma. Penalizzazioni al 12 per cento : In pensione prima sì, ma spendendo molto meno. Da cinque giorni Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno ragionando, litigando, cercando la via d’uscita migliore al messaggio più importante che sabato scorso il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha riservatamente affidato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella cena di B...

Pensioni : Governo decide per il congelamento delle rivalutazioni degli assegni più alti : La scelta di tagliare le Pensioni più alte giunge in extremis da parte del Governo del cambiamento. Proprio alla fine si è deciso di congelare, almeno per ora, la cosiddetta rivalutazione degli assegni Pensionistici che superano i 2.000 euro lordi al mese. La rivalutazione delle Pensioni più alte verrà congelata A rivelare la notizia sono state più testate giornalistiche; tra queste 'Il Giornale' e ‘Il Messaggero’. Quest'ultimo, sottolinea come ...

Pensioni : Quota 100 - spunta il piano Brambilla con quattro finestre fino al 2020 : Continuano i dibattiti sulla flessibilità Pensionistica con il sistema della Quota 100 e spunta la nuova proposta lanciata dal consigliere economico della Lega Alberto Brambilla che consiste nell'uscita anticipata di migliaia di lavoratori penalizzati dalla Legge Fornero attraverso l'apertura delle 4 finestre trimestrali fino al 2020 al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento. spunta il nuovo piano di Brambilla Stando a quanto riporta ...

Aumento delle Pensioni nel 2019 confermato - cifre e fasce diverse rispetto al 2018 : Le pensioni nel 2019 saliranno di importo. Tutte le pensioni, dalle minime a quelle di importo più elevato, perché scatteranno gli aumenti degli assegni previdenziali pagati dall’Inps in base all’inflazione dell’anno precedente come certificata dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Il tasso di rivalutazione previsto dal decreto è pari all’1,1%, ma il meccanismo adottato non prevede lo stesso tipo di Aumento percentuale per tutti i ...

Pensioni - Durigon : 'Ad aprile 2019 le prime uscite con quota 100' : Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha spiegato nel dettaglio cosa prevede il meccanismo delle finestre: ' Chi avrà i requisiti per andare in pensione, con almeno 62 anni di età e 38 di ...

Pensioni : Quota 100 - l'esecutivo conferma la misura e forse meno risorse per il rdc : Il Governo sembra aver confermato il tanto atteso sistema delle quote dopo la lunga trattativa con Bruxelles sulla nuova manovra finanziaria che entrerà in vigore dal prossimo anno. Quota 100, infatti, partirà non prima delle primavera, mentre potrebbero esserci meno risorse per il cosiddetto reddito di cittadinanza. Mancano ormai poco più di 40 giorni al varo del disegno di Legge di Bilancio e il governo Conte non ha ancora ufficializzato i ...

Dalle Pensioni «quota 100» alla pace contributiva - le ultime novità : A oltre quaranta giorni dal varo del disegno di legge di Bilancio non sono ancora noti i dettagli ufficiali delle misure pensionistiche. Ma le indicazioni su come funzionerà “quota...