Paura sul Lecco-Milano Porta Garibaldi | banda di giovani scatena il panico | tre arresti

Terremoto sul Vesuvio - un giorno di Paura : avvertiti tremori e boati : Una serie di mini-terremoti, ma la profondità bassissima ha fatto sì che le scosse venissero avvertite chiaramente dalla popolazione alle pendici del Vesuvio. La sequenza principale...

Roma - Paura sulla tangenziale : 22enne lancia sassi contro auto : Un ragazzo di 22 anni è stato bloccato dagli agenti di polizia di Stato per aver lanciato pietre di grosse dimensioni sui veicoli in transito. Il giovane, originario della Guinea, si era appostato lungo il tratto di tangenziale di via Monti Tiburtini, a Roma. La segnalazione giunta al 112, poco prima delle 18 di venerdì 30 novembre da parte di diversi automobilisti, segnalava una persona che stava lanciando dei sassi contro i veicoli in ...

Terremoto - torna la Paura a Napoli : sciame sismico sul Vesuvio [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Legittima difesa - la riforma si basa più sulla Paura che sui dati reali : “Cercasi psicoterapeuta per il sistema giustizia“. È questa l’inserzione che potrebbe diventare necessaria estremizzando le possibili conseguenze della norma approvata in Senato lo scorso 24 ottobre, quella che incide sulla Legittima difesa. Riavvolgiamo il nastro. Il recente caso del gommista aretino che, dopo aver subito 38 furti, ha ucciso un ladro entrato nella sua ditta, riaccende il dibattito politico sulla legge in ...

Voragine sulla Pontina per il maltempo : Paura al Circeo - un disperso video|foto : Era a bordo di un’auto sulla Pontina nei pressi di San Felice Circeo, all’altezza di San Vito. Il cedimento forse causato dalle piogge

Che Paura per Whiting - incidente pazzesco sulla griglia : reazione atterrita del direttore di gara [VIDEO] : Charlie, che spavento! Whiting costretto a nascondersi dopo lo schianto alla partenza del Gp di Abu Dhabi di F2 Grande spettacolo in pista oggi sul circuito di Yas Marina: dopo le qualifiche di F1 si è disputata la gara di F2 che ha incoronato George Russell campione del mondo. Il britannico, che dal prossimo anno sarà un pilota di F1 con la Williams, al fianco di Robert Kubica, si è aggiudicato la gara di oggi ad Abu Dhabi, aggiudicandosi ...

Napoli - rissa tra immigrati sul treno della Circumflegrea : Paura tra i passeggeri : Momenti di paura sul treno della Circumflegrea proveniente da Montesanto ed in sosta a Licola. Una rissa, l'ennesima tra immigrati, ha generato il caos tra i passeggeri ancora sul vagone. Uno di loro -...

Paura sul volo Cagliari-Roma : fulmine centra l'aereo Alitalia. "Una forte luce dentro l'aereo". : Paura sul volo Cagliari-Roma nella giornata di ieri, 20 Novembre. l'aereo di linea dell'Alitalia, partito da Cagliari alle 12 e diretto nella capitale, ha attraversato un temporale ed è stato...

Terremoto - forte scossa sulle Dolomiti : Paura a Cortina e Belluno : Un Terremoto è stato avvertito sulle Dolomiti, nell'alto Bellunese, alle 11.50. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.1 a profondità di soli sei...

Sabato 17 novembre 2018 : stasera in tv La ragazza del dipinto - Pan - Viaggio sull'isola che non c'e' - Paura in volo e I nuovi eroi : ... Italia 1, : Durante una notte magica, Peter, dodicenne orfano e ribelle, viene trasportato via nel magico mondo di Neverland. Qui, trovera' divertimenti e pericoli prima di scoprire il destino che ...