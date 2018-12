Parigi | gilet gialli di nuovo in piazza | scattano i tafferugli | 107 fermati e 10 feriti

Sabato di protesta per i gilet gialli a Parigi - scontri e fermi sugli Champs-Élysées : dieci feriti : Fra 500 e 600 gilet gialli sono radunati attorno agli Champs-Élysées per quella che viene annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Dopo ore di scontri tra gilet gialli e forze dell’ordine sale a 60 il numero dei fermi : dieci i feriti. Già prima delle 9 si sono registrati tafferugli con la polizia, presente...

