Parigi | 5 000 gilet gialli in piazza | auto in fiamme | 65 feriti

Atp Parigi-Bercy : Khachanov batte Djokovic e vince il suo primo Masters 1000 : Nella finale odierna, il 22enne russo, numero 18 del mondo, ha sconfitto col punteggio di 7-5 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, il serbo Novak Djokovic, attuale numero 2 del ranking Atp, ponendo ...

ATP Parigi - Khachanov (e Federer) distruggono Djokovic : il russo corona una settimana da sogno - primo Master 1000 in carriera : Karen Khachanov ha vinto il Master 100 di Parigi Bercy superando un Djokovic distrutto dalla gara di ieri contro Federer Karen Khachanov è il campione del Master 1000 di Parigi Bercy. Il giovane 22enne russo, ha battuto in 2 set il prossimo numero 1 al mondo Novak Djokovic, in una gara gestita perfettamente, vinta col punteggio di 7-5 6-4. Si tratta della prima vittoria in un Master 1000 per Khachanov, il quale al termine di una settimana ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Karen Khachanov asfalta Dominic Thiem e conquista l’accesso alla Finale : Signori e signore un Karen Khachanov di lusso! Il 22enne moscovita conquista la sua prima Finale di un Masters 1000 in carriera superando nella prima semiFinale del torneo di Parigi-Bercy (Francia) il numero 8 del mondo Dominic Thiem con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 10 minuti di partita. Un match dominato da Khachanov, soprattutto nel secondo set, piegando Thiem proprio sul piano della potenza e guadagnando un risultato prestigioso, dopo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Zverev fuori con Khachanov - avanti Thiem - Djokovic e Federer : Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in ...

Masters 1000 Parigi Bercy : Djokovic in semifinale - Cilic battuto in tre set. Avanti anche Khachanov e Thiem : L'immediato controbreak ha rimesso subito in gioco il futuro numero 1 del mondo, bravo a non deconcentrarsi e strappare la battuta al rivale nell'ottavo game, decisivo per il 6-3 del terzo set che lo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Djokovic e Zverev facilmente ai quarti di finale - Federer non brilla ma supera Fognini : Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Dopo le “stelle cadenti“, è il giorno invece delle conferme, visti i risultati emersi sul veloce indoor francese. Come da pronostico Novak Djokovic e Alexander Zverev hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Il serbo, neo numero uno del mondo dopo il ritiro di ieri di Rafael Nadal, sfrutta l’abbandono del suo avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : amaro ko in due set per Fabio Fognini contro Roger Federer. Lo svizzero accede ai quarti di finale : Pronostico rispettato e Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) per mano di Roger Federer. Il campione svizzero, numero 3 del mondo, si è imposto in 1 ora e 14 minuti di partita con il punteggio di 6-4 6-3 in un match in cui, a dispetto di quello che può dire lo score, ha sofferto contro un Fognini però troppo discontinuo. Alla fine, la maggior classe dell’elvetico è venuta fuori e Roger ...

Fognini Federer in diretta LIVE : il risultato degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy : ... , mentre il 37enne elvetico, reduce dal nono trionfo nella sua Basilea , 99° titolo in carriera, , ha sfruttato il forfait del canadese Milos Raonic, numero 21 del mondo , problema al gomito destro, ...