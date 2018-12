Parco di via dei Transiti | arriva la recinzione antispaccio

Sorgerà in via Siena 'l'Albero del Tesoro' - il Parco che rispetta le disabilità : Saper vedere il mondo da angolature diverse e lo straordinario viaggio che fa ogni bambino imparando che ognuno ha pari dignita e diritti e che a ciascuna persona dobbiamo attenzione per le sue ...

Ragusa - Parco giochi - marciapiedi e vialetti : progetti approvati : Con tre determinazione approvata al Comune di Ragusa saranno realizzati tre progetti: parco giochi a Marina di Ragusa, marciapiedi e vialetti.

Maltempo Trentino : al via il progetto per salvare le piante del Parco Paneveggio : Siglata a Rovereto un’intesa tra Trentino Sviluppo e la startup romana Omica che ha vinto il bando eRanger per il monitoraggio dei parchi protetti. Il progetto pilota, composto da un sistema di rilevamento integrato terra-satellite, si avvierà per mezzo di un finanziamento pubblico di 20.000 euro e si svilupperà nel Parco di Paneveggio, in collaborazione con il Polo Meccatronica di Rovereto. Un progetto che assume un valore rilevante anche ...

Milano. Riqualificato il viale d’ingresso del Parco di Villa Litta : Verrà inaugurato sabato 17 novembre il nuovo viale d’ingresso al Parco di Villa Litta, oggetto, negli ultimi 4 mesi, di

Al via il Parco per disabili 'Il più grande del Veneto' : ... prevede la realizzazione di un terzo stralcio, del valore di 100 mila euro, composto da un campetto per giocare a baskin pensato anche per le persone adulte con disabilità che praticano sport. Il ...

Via Pietro Nenni - il Parco è in totale degrado : ... anzi sulla competenza a intervenire sembra ci sia un vero e proprio rimpallo di responsabilità, per cui a oggi non si sa se la manutenzione dell'area spetti all'Ufficio Verde, all'Ufficio Politica ...