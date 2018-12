viveremarche

: Pallavolo: seria A1, la Lardini ricomincia da Bergamo - viveremarche : Pallavolo: seria A1, la Lardini ricomincia da Bergamo -

(Di sabato 1 dicembre 2018) E' una squadra che ha ottime giocatrici, guidata in campo da una vice campionessa del mondo come Cambi: sono convinto che se lagioca come sa di poter fare, può ben figurare. Poi, come sempre,...