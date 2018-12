Pallanuoto | A1 2018-2019 | risultati e classifica dell’ottava giornata Vincono le prime

Pallanuoto - Supercoppa Europea 2018 : il Ferencvaros si impone ai rigori - Olympiacos battuto : Va in Ungheria la Supercoppa Europea di Pallanuoto 2018. Il Ferencvaros riesce ad imporsi, partendo da sfavorito, nella finale contro l’Olympiacos vincitore della Champions League. In un incontro ovviamente molto equilibrato i magiari la spuntano ai rigori per 11-9 (tempi regolamentari conclusi sul 7-7). A fare la differenza è un super Denes Varga, mentre per i greci la traversa colpita da Paulo Obradovic e Fountoulis significa titolo ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania e Padova sul velluto - insidie per Roma e Rapallo : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia facile sulla carta per le due big del massimo campionato. Il Catania ospiterà l’F&D H2O, mentre il Padova farà visita, sempre nella città etnea, al Torre del Grifo: i tre punti dovrebbero essere soltanto una formalità per entrambe. Non si può dire lo stesso per le inseguitrici: la Roma andrà a Verona, per cercare di espugnare la piscina della squadra rivelazione di ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : scontro tra Brescia e Posillipo - la Pro Recco attende la CAF e rincorre : L’ottavo turno della Serie A1 di Pallanuoto vedrà il match di cartello nella sfida tra Brescia e Posillipo, che andrà a chiudere la tornata: i lombardi saranno nettamente favoriti e punteranno a restare a punteggio pieno, mentre i campani cercheranno l’impresa. In attesa della sentenza della CAF, la Pro Recco, al momento a -3 dalla capolista, farà visita al Napoli e difficilmente perderà terreno. La Sport Management riceverà il ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della quinta giornata. Brilla Pietro Figlioli : Settima giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: prosegue il cammino in vetta da imbattuta per l’AN Brescia che sta dominando in questa prima parte di stagione. Inseguono, ovviamente, Pro Recco e Sport Management: come ormai siamo abituati saranno solamente gli scontri diretti a stravolgere la classifica. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Pietro Figlioli: il capitano della Nazionale è davvero ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : risultati e classifica della settima giornata. L’AN Brescia non si ferma più : Sempre più leader del campionato di Pallanuoto di A1 l’AN Brescia. Per i lombardi nella settima giornata arriva il settimo successo: c’è ovviamente la vetta solitaria in graduatoria dopo il trionfo in trasferta a Bogliasco. Una sola inseguitrice, ovviamente la Pro Recco: i campioni d’Italia in carica non si fermano e vincono senza nessun problema a valanga sulla Lazio. Stop invece ancora per il Posillipo dopo l’inizio ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : la capolista Brescia va a Bogliasco. Turno sulla carta interlocutorio : La settima tornata del massimo campionato della Pallanuoto maschile è tutto sommato sulla carta interlocutoria: le big del torneo nostrano, a meno di difficoltà nel recupero dalle fatiche continentali, non avranno problemi a centrare i tre punti e continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria. Il Brescia capolista ed imbattuto va a Bogliasco e non dovrebbe avere nessun problema in una gara che si annuncia a senso unico, mentre le ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : vince anche l’AN Brescia - battuta 7-2 la Stella Rossa : Tre su tre per le italiane nella Champions League di Pallanuoto maschile. Dopo i successi di Pro Recco e BPM Sport Management arriva anche quello dell’AN Brescia: in un match sulla carta abbastanza favorevole i lombardi sfruttano anche il fattore campo battendo alla Mompiano per 7-2 la Stella Rossa. La compagine di Sandro Bovo raggiunge quota 6 punti in graduatoria, a -3 dalla vetta del raggruppamento occupatta da Pro Recco e Barceloneta. ...

Pallanuoto - andata quarti Euro Cup 2018-2019 : Ortigia-Vouliagmeni 7-8. Siciliani sconfitti di misura - servirà l’impresa in Grecia : L’Ortigia perde di misura in casa contro i greci del Vouliagmeni nell’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup di Pallanuoto e lascia aperto il discorso qualificazione alle semifinali: il 7-8, anche alla luce del lungo equilibrio visto questa sera, dovrà e potrà essere ribaltato nella gara di ritorno fissata per il 5 dicembre in terra ellenica. Pronti-via e Caruso, portiere dei siracusani, para un rigore di Basic, poi i ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Hannover-Sport Management 10-11. Mastini commoventi - vittoria incredibile : Quattro espulsi, la serata no di bomber Luongo con un rigore sbagliato, quattro reti di svantaggio dopo 14’20” di gara: sembrava una serata stregata per la BPM Sport Management in casa dell’Hannover nella terza giornata di Champions League di Pallanuoto ed invece i Mastini trovano una prestazione tutta d’orgoglio e scoprono in Giuseppe Valentino il cannoniere di coppa (5 gol), vincendo per 10-11. Partenza più brutta non ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco devastante - battuto il Ferencvaros nel big match : Terza partita e terza vittoria per la Pro Recco. Un inizio di stagione nel girone di Champions League davvero devastante per i campioni d’Italia che non stanno facendo davvero fatica ad imporsi nella massima competizione per club europea. I ragazzi di Ratko Rudic si impongono anche nel big match contro i magiari del Ferencvaros: successo per 9-6 e vetta nel girone che rimane nelle mani dei liguri. Da segnalare che in casa ungherese ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della sesta giornata. Stefano Luongo super - brilla Ettore Novara : sesta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: in vetta alla classifica c’è in solitaria l’AN Brescia, vista la prima sconfitta stagionale arrivata per il Posillipo. Successi anche per le inseguitrici: Pro Recco e Sport Management. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Stefano Luongo: giornata da incorniciare per l’attaccante, leader della BPM Sport Management. È davvero dominante al ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo cade a Firenze - Brescia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia. Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Big match all’Orizzonte Catania : C’era davvero tanta attesa in questo sabato di grande Pallanuoto per il campionato femminile di A1: si è svolta infatti la quinta giornata, che vedeva in programma il big match tra Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. In un incontro davvero molto equilibrato a spuntarla sono state le siciliane per 8-7: con questo successo sulle scudettate le sicule volano in vetta solitaria. Alle loro spalle proprio le rivali padovane, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. C’è il big match tra Plebiscito Padova e Orizzonte Catania : quinta giornata, come di consueto tutta in un lungo sabato di grande Pallanuoto, per il campionato di A1 femminile. C’è davvero tanto attesa per questo turno: si disputerà infatti il big match tra le prime due della graduatoria. È lo scontro più atteso delle ultime annate, tra le due superpotenze che hanno dominato in campionato nel periodo recente: si sfidano Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. Entrambe sono a quota ...