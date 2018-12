Pallamano femminile | Europei 2018 | spettacolo tra Danimarca e Svezia | vince il Montenegro

Pallamano femminile - Europei 2018 : la Russia parte col botto - Francia sconfitta all’esorio : Esordio negativo per la Francia padrona di casa nella prima gara degli Europei di Pallamano femminile 2018, con Allison Pineau e compagne che cedono 26-23 alla Russia. Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che lottano punto su punto, culminando i primi 30 minuti di gioco sull’11-11. Nella ripresa il ritmo sale vertiginosamente, con la Russia che pone la sfida sul piano della velocità, in una ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : aperta la caccia alla Norvegia - Francia per confermarsi : Stanno per prendere il via i Campionati Europei di Pallamano femminile, che in Francia metteranno di fronte le 16 migliori formazioni del Vecchio Continente, le quali si daranno battaglia dal 29 novembre al 16 dicembre prossimo, fino alla finale di Parigi. Favorita d’obbligo la Norvegia, capace di conquistare sei degli ultimi sette titoli, e che può contare su giocatrici di livello assoluto, quali la pivot Heidi Løke, mentre non sarà della ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Siamo sempre più vicini all’appuntamento con gli Europei di Pallamano femminile, che in Francia metteranno di fronte le migliori formazioni del vecchio continente, a caccia di un titolo conquistato dalla Norvegia in sei delle ultime sette edizioni. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutto il programma e gli orari della manifestazione, FASE A GIRONI GRUPPO A 30 November 2018 18:00 Serbia v Polonia 21:00 Danimarca v Svezia 2 December ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia chiude con un sconfitta - la Bielorussia passa il turno : Zero punti in tre partite. Questo è il bilancio della Nazionale italiana di Pallamano femminile nel torneo di Qualificazioni ai Mondiali, svoltosi ad Amyntas, in Grecia. L’ultimo ko è arrivato quest’oggi per mano della Bielorussia, che invece chiude imbattuta, conquistando l’accesso ai play-off. Rispetto alle precedenti apparizioni le azzurre si dimostrano molto combattive, restando attaccate alle avversarie per tutta la prima ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia cede anche contro il Portogallo - domani si chiude : Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che ad Amyntas (Grecia) cede 34-20 al Portogallo nella seconda giornata del Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019, abbandonando così ogni speranza di passaggio del turno. Una gara sostanzialmente dominata dalle lusitane, che allungano sin dalle prime battute, approfittando dei numerosi errori delle azzurre in fase offensiva, portandosi sul 9-5 dopo il primo quarto ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Grecia nella prima giornata : Si apre con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano femminile nel Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019. Un ko duro e per certi versi inaspettato per le azzurre, che cedono 23-19 alla Grecia padrona di casa, in quel di Amyntas. Avvio di gara equilibrato, con la parità si protrae fino al 6-6, nonostante i numerosi falli commessi dalle azzurre, in modo particolare con Irene Fanton, esclusa due volte dal campo nei ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in Grecia per la prima fase - vietato sbagliare : Per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile è il momento della verità, con le azzurre che saranno di scena ad Amyntas, in Grecia per affrontare Portogallo, Bielorussa e le padrone di casa. L’Italia va a caccia della qualificazione ai playoff di spareggio per i Mondiali di Giappone 2019. L’impegno sarà molto probante anche dal punto di vista fisico per le ragazze allenate da Neven Hrupec, che dal 23 al 25 novembre disputeranno ...

La Pallamano femminile di Modena - una nuova possibilità di fare sport in città : ' Vedere come la nostra squadra difende e sente lo stemma che ha sulla maglietta è la mia più grande soddisfazione e un enorme orgoglio per i cittadini di Modena ' è il commento di Pablo Ballester, ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen nuova capolista - Oderzo ko 27-23 : La Serie A di Pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta. Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...

Pallamano - Serie A femminile : Oderzo in testa alla classifica - vince il Brixen : Quarta giornata della Serie A di Pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo. Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby ...