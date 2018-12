Palermo venduto alla Proto Group | la nota della società | “l’acquisto è avvenuto ad una

sportfair

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ildi Zampariniad unalondinese: la, nuova proprietaria del club siciliano Laha annunciato, in una, di aver acquistato il, rilevandolo da Maurizio Zamparini, che lascia il club rosanero dopo 16 anni, per la simbolica cifra di 10 euro.“Si comunica che nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo definitivo, siglato da unio, per l’acquisto da parteLtd,londinese quotataBorsa di New York comelabs PRLB -si legge del comunicato- L’acquisto èad una cifra simbolica di 10 Euro. Ringraziamo il Dr. Zamparini per aver agevolato il passaggio di proprietà. Ci metteremo subito al lavoro per portare già con il mercato di Gennaio degli innesti importanti per la squadra“.(Spr/AdnKronos)L'articolo, la...