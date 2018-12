Oro e argento per Nicoletta Ruberti

Asia Argento - irrompe la sorella : "Già sapevo che con COrona sarebbe finita" : Fiore Argento commenta la fine della storia-lampo scoppiata tra l'attrice romana e l'ex re dei paparazzi

Storie italiane - Fiore Argento sulla sorella Asia e Fabrizio COrona : ‘Sapevo non sarebbe durata’ : “Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella”. Chi parla è Fiore Argento, sorella di Asia Argento a proposito della love story con Fabrizio Corona già finita al grido social di “Scendo da ‘sta giostra”. Fiore, ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane in onda venerdì 30 novembre su Rai1, commenta la rottura tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice: “Si sono visti poche volte, ...

Fabrizio COrona replica all’intervista di Asia Argento - la dura reazione dell’ex re dei paparazzi sui social : Fabrizio Corona ed Asia Argento si sono già lasciati, il botta e risposta tra giornali e social dell’ex re dei paparazzi e dell’attrice italiana Ad appena qualche settimana dall’annuncio dell’inizio della relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona, i due hanno anche annunciato la rottura. Con una lunga intervista a ‘Repubblica’, l’attrice italiana ha rivelato i motivi dell’addio ...

Asia Argento sulla fine della storia con COrona - l'attrice spiega i motivi dell'addio : 'ecco perchè ho chiuso con Fabrizio' : Asia Argento parla per la prima volta della fine della relazione con Fabrizio Corona, l'attrice italiana torna anche su argomenti importanti come il Me Too Asia Argento , dopo essere finita su tutti i ...

Asia Argento sulla fine della storia con COrona - l’attrice spiega i motivi dell’addio : “ecco perchè ho chiuso con Fabrizio” : Asia Argento parla per la prima volta della fine della relazione con Fabrizio Corona, l’attrice italiana torna anche su argomenti importanti come il Me Too Asia Argento, dopo essere finita su tutti i giornali per la relazione con Fabrizio Corona, torna alla ribalta per la fine del flirt con l’ex re dei paparazzi. In un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’ l’attrice italiana ha riferito: “il gossip ...

La verità di Asia Argento perché ho lasciato Fabrizio COrona : Asia Argento parla sulla fine della sua relazione con Fabrizio Corona. Dopo le indiscrezioni apparse sul settimanale “Chi” l’Argento ha raccontato come tutto è iniziato e come è successivamente finito, dopo solo un mese. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Repubblica: «Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all’Isola dei famosi, ho capito che non potevo ...

