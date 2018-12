Operazione antidroga | sequestrato ingente quantitativo di marijuana lungo la costa

Operazione antidroga nel foggiano - un arresto anche in Molise : Da San Severo fino a Campobasso . Ancora un arresto che va a confermare come nel capoluogo molisano ci siano diverse infiltrazioni malavitose provenienti dalla vicina Puglia. Tutto gira intorno alla ...

Brescia - Operazione antidroga : 32 arresti : 7.57 La Guardia di Finanza di Brescia in collaborazione con lo Scico di Roma sta eseguendo 32 provvedimenti cautelari in carcere nei confronti di persone appartenenti a 3 diverse organizzazioni criminali transnazionali, di matrice albanese, dedite al traffico internazionale di cocaina. L' operazione conclude un'indagine che aveva già portato all'arresto di altre 24 persone e al sequestro di 130 chilogrammi di cocaina, oltre a diverse armi da ...

Angelucci : grande Operazione antidroga della Polizia - liberato Tufello : Roma – “La Polizia della Capitale e la Direzione distrettuale Antimafia di Roma mettono a segno un altro duro colpo al traffico di droga e di armi contro una organizzazione criminale che aveva messo radici nella periferia della citta’”. Lo scrive in un comunicato il vice segretario del Pd Roma, Mariano Angelucci in relazione all’ operazione ‘Untouchables’ messa a segno dalla Squadra mobile di Roma nella ...

Molise - Operazione antidroga. 22 arresti : 06.00 operazione antidroga dei carabinieri di Campobasso tra Molise , Puglia e Campania, in esecuzione di 22 misure cautelari emesse dalla Dda di Campobasso. Colpita un'organizzazione che aveva costruito un commercio redditizio dalla Puglia verso il Molise , disseminato in diverse piazze di spaccio. Il reato ipotizzato è l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Impegnati nell'orazione oltre 200 carabinieri, 51 ...

Operazione antidroga in Corso Garibaldi . La Polizia assicura alla giustizia un cittadino tunisino 39enne : UMWEB, Perugia. Pur di sfuggire all'arresto aveva inghiottito un involucro contente sostanza stupefacente ma non ciò non è bastato per impedire che gli Agenti della Squadra Mobile lo assicurassero ...