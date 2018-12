Obiettivo ricostruzione in tempi record a Santa Margherita | confermato il Velafestival

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ad un mese dalla mareggiata del 29 ottobre,Ligure ha fretta di svoltare verso la normalità. Le immagini di devastazione che hanno fatto il giro del mondo, negli obiettivi dell'amministrazione diventeranno simbolo della rinascita della città, con il porto e la relazione con il mare che resteranno i tratti distintivi del suo fascino. Per il sindaco Paolo Donadoni, in questi giorni si è trattato di gestire l'emergenza, coordinare gli interventi e pianificare il futuro.Entro le feste di dicembre, Paraggi e Portofino saranno ricollegati attraverso una passerella, e sul territorio non mancheranno i festeggiamenti per il Natale. Insomma, la città punta ad una ripresa inrapidi, come ha spiegato il sindaco Paolo Donadoni in questa intervista....