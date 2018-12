Nuoto | super Quadarella e Panziera agli Assoluti di Riccione

Nuoto – Assoluti invernali : Quadarella e Detti super a Riccione : Vittorie per Quadarella e Detti questa mattina agli Assoluti invernali di Nuoto in corso a Riccione: la romana vince i 400 stile libero e il livornese i 200 Vittorie per Simona Quadarella e Gabriele Detti nella terza sessione dei campionati Assoluti invernali in vasca corta di Riccione. La romana si impone nei 400 stile libero in 4’03″48 avvicinando il primato personale. Alle sue spalle Martina Caramignoli (4’05″74) ...

PallaNuoto - Supercoppa Europea 2018 : il Ferencvaros si impone ai rigori - Olympiacos battuto : Va in Ungheria la Supercoppa Europea di Pallanuoto 2018. Il Ferencvaros riesce ad imporsi, partendo da sfavorito, nella finale contro l’Olympiacos vincitore della Champions League. In un incontro ovviamente molto equilibrato i magiari la spuntano ai rigori per 11-9 (tempi regolamentari conclusi sul 7-7). A fare la differenza è un super Denes Varga, mentre per i greci la traversa colpita da Paulo Obradovic e Fountoulis significa titolo ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera superba! Record italiano e tempo sensazionale sui 200 dorso : Il sorriso più bello del mondo ed un tempo sensazionale. Margherita Panziera, oro nei 200 dorso negli Europei 2018 a Glasgow, emoziona nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione. L’azzurra, infatti, migliora il suo primato italiano che risaliva alla rassegna continentale di Copenhagen (2’02″43) e vola letteralmente sull’acqua stampando un 2’01″56 di pregevolissima fattura. Una partenza fin ...

PallaNuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della sesta giornata. Stefano Luongo super - brilla Ettore Novara : sesta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: in vetta alla classifica c’è in solitaria l’AN Brescia, vista la prima sconfitta stagionale arrivata per il Posillipo. Successi anche per le inseguitrici: Pro Recco e Sport Management. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Stefano Luongo: giornata da incorniciare per l’attaccante, leader della BPM Sport Management. È davvero dominante al ...

PallaNuoto femminile - Supercoppa Europea 2018 : sorpresa a Kirishi - ai rigori vince il Dunaujvaros : sorpresa nella finale della Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, le padrone di casa del Kinef, detentrici dell’Eurolega, cedono alle magiare del Dunaujvaros, detentrici del LEN Trophy, ai tiri di rigore per 13-15 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con le ungheresi capaci di colmare nel finale un gap di 4 reti (dal 10-6 per le russe). Primo periodo molto equilibrato, con le ospiti ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2018 : super Morozov e record del mondo uguagliato nei 100 misti - Hosszu in evidenza : Prima giornata di gare nella sesta tappa della Coppa del mondo di Nuoto in vasca corta a Tokyo (Giappone) e risultati considerevoli nella piscina nipponica. Senza ombra di dubbio il protagonista di questo day-1 è stato il russo Vladimir Morozov. L’atleta dell’Est ha infatti uguagliato il suo primato del mondo nei 100 misti, siglando il crono di 50″26 a precedere il giapponese Hiromasa Fujimori (51″58) e l’americano ...

Nuoto di fondo - World Series Abu Dhabi 2018 : SUPER Gregorio Paltrinieri! Secondo alle spalle di Wellbrock! : Una giornata da ricordare per i colori azzurri del Nuoto di fondo ad Abu Dhabi, sede dell’ultima prova delle World Series 2018. In un contesto molto qualificato in cui tutti i più forti erano al via, l’Italia ha potuto festeggiare un grande risultato: il Secondo posto dell’atteso Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, che ha dato prova di una crescente confidenza anche nella 10 km. Si è deciso ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero è stato costretto a dare forfait per via di un attacco influenzale che gli ha consigliato di non essere al via nell'appuntamento di casa. Vero è ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6° Trofeo UniPodiumNuoto a Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di Nuoto, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre . Ed è proprio nella piscina da ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : super Thomas Ceccon nei 100 dorso! Bronzo per il talentuoso vicentino : Un grande Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi Giovanili 2018 in Argentina. Nella piscina di Buenos Aires il talentuoso vicentino ha ottenuto la medaglia di Bronzo nell’atto conclusivo delle due vasche siglando il nuovo record italiano juniores di 53″65, migliorando di due decimi il limite che già gli apparteneva (53″85 a Glasgow). Una gara estremamente intelligente quella del 17enne veneto, protagonista di ...

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : Sarah Sjoestroem in grande spolvero - Jianjiahe Wang super negli 800 sl donne : Ultimi fuochi d’artificio nella vasca di Eindhoven (Olanda), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri olandese grandi riscontri che vale la pena raccontare, funzionali a quel che sarà tra poco più di un mese in Cina per la rassegna iridata 2018 (vasca corta). Una Sarah Sjoestroem in grande spolvero quella che si è vista nelle acque orange. La svedese ha timbrato il cartellino nei 100 farfalla e ...