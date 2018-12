Nuoto | Gregorio Paltrinieri show sui 1500 | secondo tempo mondiale dell’anno | ottimo

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri pronto alla sfida dei 1500 pensando allo scettro iridato : Il 2018 sta entrando nella sua fase terminale e per i nuotatori i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) sono la chiosa prestigiosa, prevista dall’11 al 16 dicembre. Una rassegna iridata con qualche defezione eccellente: la statunitense Katie Ledecky e la svedese Sarah Sjoestroem ad esempio. Comunque altri grossi calibri ci saranno: l’americano Caeleb Dressel e il padrone di casa Sun Yang hanno risposto presente. Tra le stelle ...

Nuoto di fondo : il caimano Gregorio Paltrinieri convince e il sogno olimpico prende forma : Le World Series di Nuoto di fondo, nate sulle ceneri della Coppa del Mondo della 10 km in acque libere, hanno emesso il loro ultimo giudizio ad Abu Dhabi. Tra i caimani più esperti e forti del lotto, ve ne era uno alla quinta apparizione in cerca di risposte. Ci riferiamo a Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero e ormai impegnato nel progetto acque libere. Ebbene, il risultato finale per Greg è stato più che ...

Nuoto di fondo - World Series Abu Dhabi 2018 : SUPER Gregorio Paltrinieri! Secondo alle spalle di Wellbrock! : Una giornata da ricordare per i colori azzurri del Nuoto di fondo ad Abu Dhabi, sede dell’ultima prova delle World Series 2018. In un contesto molto qualificato in cui tutti i più forti erano al via, l’Italia ha potuto festeggiare un grande risultato: il Secondo posto dell’atteso Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, che ha dato prova di una crescente confidenza anche nella 10 km. Si è deciso ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri riparte dalla Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi : La Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi sarà la quinta dieci chilometri disputata per Gregorio Paltrinieri che dunque si appresta a tornare in acqua Gregorio Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi. Dopo il primo podio della sua carriera in acque libere (terzo a Chun’an il 16 settembre) l’olimpionico azzurro chiuderà le Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi venerdì 9 novembre. Sarà la sua quinta dieci chilometri dopo ...

Nuoto di fondo - Fina World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri in gara ad Abu Dhabi. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per affrontare una nuova avventura nel Nuoto di fondo. Il Campione Olimpico dei 1500 metri parteciperà infatti all’ultima tappa delle Fina Marathon World Series che si disputerà venerdì 9 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il carpigiano si cimenterà sui 10 km per la quinta volta in carriera, la terza nel massimo circuito dopo le tappe di Doha e Chun’an quando lo scorso 16 settembre concluse al ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero è stato costretto a dare forfait per via di un attacco influenzale che gli ha consigliato di non essere al via nell'appuntamento di casa. Vero è ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6° Trofeo UniPodiumNuoto a Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di Nuoto, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre . Ed è proprio nella piscina da ...