Nuoto | Gabriele Detti | “Vincere nei 200 sl non è mai facile In Cina farò solo i 400 sl e

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Gabriele Detti fa suoi i 200 sl - Quadarella e Scozzoli doppiette : Mattinata di finali nella seconda ed ultima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Simona Quadarella ha firmato la sua personale doppietta. Dopo aver ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. Gabriele Detti - il ritorno su 200 e 1500 : l’ultimo test a dieci giorni dal Mondiale : Il percorso che porta al Mondiale di Hangzhou per Gabriele Detti passa da una partecipazione un po’ estemporanea ai Campionati Italiani di Riccione. Il nuotatore livornese non sarà al via dei “suoi” 400 stile libero a Riccione, gara per la quale ha conquistato la qualificazione per Hangzhou e l’unica che disputerà a livello individuale in Cina. La scelta è quella di non cimentarsi sulla distanza per cui si sta allenando, forse anche per evitare ...

Nuoto - il ritorno di Gabriele Detti : secondo tempo dell’anno nei 400 sl a Genova e ad Hangzhou si può sognare : Fuochi e fiamme nella piscina Sciorba di Genova, nell’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di Nuoto. C’era attesa per i rientranti di lusso in questo meeting: Federica Pellegrini e Gabriele Detti. E se la veneta nel suo ritorno ai 200 stile libero qualcosa di bello lo ha fatto vedere realizzando il sesto crono stagionale al mondo, ancor di più si può essere confortati da quanto ha fatto il toscano nella vasca corta ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Non mi aspettavo di andare così forte”; Federica Pellegrini : “Mi sono piaciuta in questi 200 sl” : Un Trofeo Nico Sapio 2018 che era importante per due dei nostri più importanti rappresentanti del nostro Nuoto: Gabriele Detti e Federica Pellegrini, entrambi attesi oggi a due grandi ritorni. Il livornese, dopo i guai alla spalla, voleva delle conferme rispetto al lavoro svolto nei 400 stile libero mentre la veneta, a pieno regime come carichi di allenamento dopo un anno di transizione, si è cimentata nuovamente nella sua specialità preferita ...

LIVE Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 in DIRETTA : Federica Pellegrini ritrova i 200 stile. Gabriele Detti a caccia del pass mondiale sui 400 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Nico Sapio 2018, il meeting di Nuoto in programma alla Piscina Sciorba di Genova che scioglierà le ultime riserve sulla Nazionale azzurra che andrà ad Hangzhou a rappresentare l’Italia fra un mese esatto. I fari oggi sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna al suo vecchio amore, i 200 stile libero, distanza di cui è campionessa del mondo in carica sia in ...

Nuoto - trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini e Gabriele Detti : scatta a Genova la difficile rincorsa al bis iridato : Inutile girarci attorno. I fari alla piscina Sciorba saranno tutti puntati su Federica Pellegrini e sul suo ritorno sui 200 stile libero. Un amore che sembrava finito all’indomani dell’inatteso oro di Budapest, un anno e tre mesi fa ma che finito non è mai. Un amore che è risbocciato da qualche giorno nella speranza di tornare a salire sul podio olimpico a Tokyo 2020, in quella che dovrebbe essere l’ultima recita di una interprete straordinaria ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6° Trofeo UniPodiumNuoto a Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di Nuoto, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre . Ed è proprio nella piscina da ...