Nuoto | Campionati Italiani Riccione 2018 Che tempo fa in casa azzurra a dieci giorni dal

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : le voci dei protagonisti da Riccione. Cesare Butini : “L’Italia va in Cina per fare meglio di Windsor” : E’ calato il sipario sull’edizione 2018 degli Assoluti invernali di Nuoto in vasca a Riccione. L’Italia è pronta e va in Cina, per i Mondiali ad Hangzhou (Cina), con ambizioni e prospettive. Questa due giorni romagnola ha confermato che il Bel Paese ha diverse frecce al proprio arco e la crescita riscontrata negli Europei di Glasgow, nella pisCina di 50 metri, può riverberarsi in un contesto più impegnativo come quello della ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Thomas Ceccon fa paura e l’Italia sogna : Gli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione in vasca corta hanno chiuso i battenti. Una due giorni intensa, gare a serie e prestazioni di un certo livello nonostante la poca distanza dall’evento clou di fine 2018: i Mondiali ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. L’obiettivo per tutti, prima delle meritate vacanze natalizie, sarà quello. L’ItalNuoto e i suoi alfieri dei regali vorranno farseli prima del 25 dicembre. Una ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri risponde presente nei 1500 sl - Thomas Ceccon che record nei 200 misti! Pellegrini doppietta : Pomeriggio di finali nella seconda ed ultima giornata dei Campionati italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si poteva intuire e così è stato: Thomas Ceccon nuovo primatista ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Thomas Ceccon vola nei 200 misti! Record italiano strepitoso a Riccione : Ce lo si aspettava e così è stato. Dopo aver sfiorato a Livorno di pochi centesimi il primato italiano dei 200 misti, Thomas Ceccon conquista il successo agli Assoluti invernali di Nuoto in vasca corta in questa specialità con il nuovo Record nazionale: 1’53″26 per l’azzurro che sbriciola letteralmente il precedente limite di Federico Turrini (1’54″53), portandosi al settimo posto della classifica mondiale del 2018. ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : 1° dicembre - Paltrinieri stravince i 1500 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata di gare dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri romagnola day-2 decisamente intenso con i grossi calibri del nostro movimento protagonisti. Entreranno in scena, o per meglio dire in vasca, i “Gemelli Diversi” del Nuoto italiano Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Greg, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti nelle ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Gabriele Detti fa suoi i 200 sl - Quadarella e Scozzoli doppiette : Mattinata di finali nella seconda ed ultima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Simona Quadarella ha firmato la sua personale doppietta. Dopo aver ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Detti e Paltrinieri in scena - Federica Pellegrini e Simona Quadarella per la doppietta : Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per la seconda ed ultima giornata di gare di questa edizione 2018 degli Assoluti invernali in vasca corta. Un day-2 particolarmente intenso in cui lo spettacolo non mancherà e il pubblico potrà godere di un grande show visti gli atleti importanti coinvolti. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri entrano in scena. I “Gemelli Diversi” del Nuoto azzurro saranno al via dei 200 stile libero ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Seconda ed ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione di questi Assoluti invernali in vasca corta. Nella piscina da 25 metri romagnola day-2 decisamente intenso con i grossi calibri del nostro movimento protagonisti. Entreranno in scena, o per meglio dire in vasca, i “Gemelli Diversi” del Nuoto italiano Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Greg, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti nelle World Serie delle acque ...

Nuoto - Campionati Italiani Riccione 2018. Orsi e Scozzoli : i trentenni da corsa con vista podio mondiale : Li vedi lì sul palco sorridenti, uno a fianco all’altro e pensi a quanta sofferenza c’è dietro quel podio. Fabio Scozzoli e Marco Orsi si prendono la copertina della prima giornata degli Assoluti di Riccione e sembra quasi fatto apposta che uno abbia fatto segnare il secondo tempo al mondo nei 50 rana e l’altro il record italiano nei 100 misti a distanza di poche ore, quasi a marchiare il ritorno definitivo ad alti livelli dopo tanto tempo. A ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera e Simona Quadarella in Cina con furore! : La prima giornata allo Stadio del Nuoto di Riccione è andato in archivio. La viCinanza con i Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre, aveva fatto pensare che quest’edizione 2018 degli Assoluti invernali nella pisCina da 25 metri sarebbero stati non eccellenti dal punto di vista prestazionale. Ci si sbagliava. Alcune delle punte azzurre, ormai ben oltre il solito tridente Paltrinieri-Detti-Pellegrini, ...