Nuoto | Assoluti invernali di Riccione | Paltrinieri e Pellegrini show | record italiano per

sportfair

: RT @OA_Sport: #nuoto Gregorio Paltrinieri fantastico, ottimo 14:25 sui 15000 agli Assoluti: secondo tempo mondiale dell'anno! - flamminiog : RT @OA_Sport: #nuoto Gregorio Paltrinieri fantastico, ottimo 14:25 sui 15000 agli Assoluti: secondo tempo mondiale dell'anno! - sportface2016 : Le parole di #Paltrinieri dopo i 1500 metri stile libero agli #Assoluti di #Riccione - Swimbizitalia : L’emozione va veloce, #Pellegrini: staffette e 100 stile ai Mondiali (di corta) -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Gregorioe Federicasono stati tra i protagonisti di questo pomeriggio agliitaliani in vasca corta Pomeriggio intenso in quel di, dove sono in corso gliitaliani in vasca corta. Gregoriosi è messo in mostra con una prestazione da favola quest’oggi nei suoi amati 1500 sl. 14:25.08, secondo tempo stagionale al mondo per, il quale ai microfoni Rai ha dichiarato: “Sono contento di questo tempo in questo periodo. 14’25” era più o meno quello che mi aspettavo visto che stiamo continuando a lavorare tanto sul chilometraggio. In Cina quindi andiamo lì per fare bene. Gli avversari? Romanchuk e Micka che ha il miglior tempo dell’anno e penso che per le medaglie bisognerà scendere sotto il 14’20”. A differenza dell’anno scorso ho una base diversa e migliore. Il fondo? Una figata, mi piace tantissimo come ...