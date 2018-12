Nove persone sono state accusate di aver venduto le tecnologie di Samsung per produrre

Oggi - 19 Novembre - è il World Toilet Day : miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a servizi igienici sicuri : Oggi, 19 novembre 2018, si celebra il World Toilet Day su come agire per assicurare che tutti abbiano un accesso a servizi igienico-sanitari puliti e sicuri entro il 2030. Questo fa parte del Sustainable Development Goal (SDG) 6: sanitation and water, che il mondo fatica ancora a soddisfare. Il tema di quest’anno, “Quando la natura chiama”, si concentra sulla costruzione di bagni e sistemi sanitari che funzionino in armonia con gli ecosistemi. ...

Maltempo Liguria : frana strada nel geNovese - isolate 250 persone a San Carlo di Cese : Intense precipitazioni hanno colpito ieri la Liguria e in particolare la provincia di Genova, causando ancora una volta disagi e danni sul territorio. Nella serata di Sabato, in Val Varenna, sulle...

5 Novembre 2018 - oggi è lo Tsunami Day 2018 : oltre 260.000 persone morte in 59 differenti maremoti negli ultimi 100 anni : Anche quest’anno il 5 Novembre si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sugli Tsunami (World Tsunami Awareness Day: WTAD), organizzata dall’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) seguendo le indicazioni del protocollo di Sendai 2015-2030. Il termine Tsunami deriva dal giapponese (?? = onda di porto) ed è un sinonimo della parola italiana maremoto. I maremoti sono eventi rari, ma con un potenziale distruttivo ...

Maltempo - dieci morti a Palermo - Esonda un fiume e porta via Nove persone : Il dramma di Castellaccia - Nella villa, che si trova al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall' autostrada Palermo-Catania , si trovavano amici e parenti per ...

La tv di stato egiziana dice che sono state uccise 19 persone accusate dell’attentato contro i cristiani copti del 2 Novembre : La tv di stato egiziana ha detto che la polizia ha ucciso 19 jihadisti che ritiene essere i responsabili dell’attacco del 2 novembre contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani copti a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto. Nell’attacco

Maltempo : sindaco Casteldaccia - una tragedia immensa la morte delle Nove persone : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - "Una tragedia immensa, infinita. Non ci sono parole". Il sindaco di Casteldaccia (Palermo) Giovanni Di Giacinto è visibilmente sotto choc. Ha trascorso tutta la notte davanti alla villetta di contrada Dagali dove sono morte nove persone, sommerse dall'acqua e dal fango