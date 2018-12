New York | vendute all' asta tre rocce di luna

New York : luce verde per Northern Trust : Grande giornata per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,16%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

New York : seduta molto difficile per Sotheby's : Aggressivo ribasso per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in perdita del 3,08%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

New York : spinge in avanti Abercrombie & Fitch : Protagonista la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,75%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

New York : amplia il rialzo Raymond James Financial : rialzo per Raymond James Financial , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,15%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si ...

NBA - weekend su Sky Sport : sabato con Giannis a New York - domenica LeBron in prima serata : Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA con commento live " Alessandro Mamoli e Matteo Soragna per Milwaukee-New York, Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per Los Angeles-...

Amina Figarova Sextet : dal Blue Note di New York al Politeama di Tolentino : Sottoscrivendo la Friend Card del Politeama è possibile assistere agli spettacoli a prezzo scontato.

New York : in acquisto Under Armour : Brillante rialzo per Under Armour , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,68%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Crolla a New York Callaway Golf : Si muove in profondo rosso la società che produce attrezzature da Golf , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,18% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

Capodanno a New York City - cosa fare? Ecco gli eventi da non perdere : ... ma sicuramente meno caotico: dalla torre del Parachute Jump, infatti, una sfera di LED scenderà tra luci laser e spettacoli allo scoccare della mezzanotte. Le coste di Coney Island ospiteranno ...

New York : scambi in forte rialzo per Cimarex Energy : Ottima performance per Cimarex Energy , che scambia in rialzo del 3,03%. La tendenza ad una settimana di Cimarex Energy è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe ...

New York : exploit di Arconic : Grande giornata per Arconic , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,43%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Arconic più pronunciata ...

New York : risultato positivo per Movado : Seduta vivace oggi per la big statunitense degli orologi di lusso , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%. Lo scenario su base settimanale di Movado rileva un ...

New York : calo per Michael Kors : Si muove verso il basso l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , con una flessione dell'1,96%. La tendenza ad una settimana di Michael Kors è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : acquisti a mani basse su Cf Industries Holdings : Rialzo per Cf Industries Holdings , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,96%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento ...