Nessuna sanzione per la fatturazione elettronica senza semplificazioni

F1 – Clamoroso ad Interlagos : Nessuna sanzione per Hamilton - a rischiare è Vettel [VIDEO] : Sebastian Vettel chiamato dai commissari: il tedesco della Ferrari rischia grosso per un episodio durante le Q2 del Gp del Brasile Qualifiche della polemica ad Interlagos: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp del Brasile ma si è visto puntare il dito contro per due episodi discutibili nei quali avrebbe ostacolato prima Raikkonen e poi Sirotkin. nessuna investigazione e, dunque, nemmeno alcun tipo di penalizzazione per il ...