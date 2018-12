Nella sanità occorre gestire anche i rischi penali | civili e contabili

Don Antonio Loffredo e i ragazzi della Sanità Nella Chiesa di San Michele a Piano di Sorrento 'Bellezza e cultura le nostre armi' : Un evento eccezionale legato alla cronaca nazionale, oggi tutti, non solo in Campania, stanno parlando del caso dei ragazzi del Rione Sanità, della loro valorizzazione delle catacombe di San Gennaro ...

Tour del M5S Nella sanità iblea : Una delegazione di rappresentanti e parlamentari del M5S ha visitato per tutta la giornata gli ospedali del territorio ibleo

'Ndrangheta e appalti Nella sanità - olio d'oliva per corrompere funzionari pubblici : c'era un tariffario in litri : In alcuni ambienti, per ottenere dei privilegi, è ancora necessario oliare degli ingranaggi. E mai termine fu più adatto a descrivere il modus operandi di alcune aziende che, nella speranza di far ...

Sanità - editoria : chi è Massimo Marrelli - morto Nella frana a Crotone - : L'imprenditore, deceduto insieme con 3 operai che lavoravano per riparare una condotta fognaria danneggiata dal maltempo, era titolare di ospedali e centri di ricerca. Sue anche alcune aziende ...

Lutto Nella sanità aquilana - è morto l'oncologo Rodolfo Fanini : L'Aquila - E' rimbalzata nella serata di ieri la triste notizia dell'improvvisa scomparsa dell'oncologo Rodolfo Fanini. Fanini è stato stroncato da un malore mentre era solo in casa, ed è stato uno dei suoi figli a trovarlo ormai privo di vita. Fanini, 66anni si specializò in oncologia medica nel 1983, alla Sapienza di Roma, frequentando l’istituto nazionale tumori Regina Elena. Nel 1987 diventò ...

Torre del Greco - muore dopo garza dimenticata Nella ferita : indagati 17 sanitari - : Per i familiari di Rosa Dabene, 67 anni di Torre del Greco , Napoli, , quella garza è stata dimenticata da chi ha effettuato l'operazione, provocando la morte della donna. Per l'Asl invece si trattava ...

Sanità : Asl Rm1 - 17 bimbi con salmoNella in un asilo del Municipio 2 : Numerosi casi di salmonella presso un asilo di Roma. Dopo le prime segnalazioni il Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della Asl Roma 1 “ha effettuato i controlli previsti – precisa la Asl all’Adnkronos Salute – nel corso dei quali sono stati riscontrati altri casi, per un totale di 17 positività“, fra i bimbi dell’asilo del Municipio 2. L'articolo Sanità: Asl Rm1, 17 bimbi con salmonella in un asilo del ...

Napoli - 22enne accoltellato Nella notte al rione Sanità : 'Volevano rapinarmi' : È stato accoltellato ripetutamente in varie parti del corpo, il 22 napoletano ora ricoverato all'ospedale Cardarelli. Il giovane è stato ferito intorno alle 22.30 di ieri mentre si trovava in via ...

Corruzione Nella sanità - blitz in 7 regioni : indagati 36 medici e 7 aziende coinvolte : Corruzione nella sanità. Unidici misure cautelari a carico di dirigenti medici, universitari e rappresentanti del settore farmaceutico; 36 sono persone indagate e 7 aziende coinvolte nelle attività ...

Manovra - il Reddito di cittadinanza sarà Nella tessera sanitaria Così debutta lo Stato-bancomat : Dai criteri per destinare l’assegno da 780 euro alla possibile semplificazione delle 466 diverse agevolazioni

Sanità - polmoniti nel Bresciano : confermata la legioNella nelle torri di raffreddamento : “I risultati delle indagini sui campionamenti effettuati da Ats Brescia relative alle torri di raffreddamento di alcune aziende del Bresciano hanno dato esito positivo alla legionella. Nel dettaglio sono risultati positivi 8 campioni sui 9 risultati positivi inizialmente, relativi alle aziende dei Comuni di Carpenedolo e Calvisano. Proseguono comunque le indagini per stabilire tutte le possibili cause degli oltre 500 casi di polmonite ...

Di Maio : "Tagli Nella manovra Ma la Sanità non sarà toccata" : "Troveremo risorse facendo deficit. E la manovra farà salire le pensioni minime a 780 euro e darà il reddito di cittadinanza a tutta la platea, esclusi gli stranieri". E' quanto afferma il vicepremier Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it