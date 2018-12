NBA | una fascia a unire Simmons e Butler | Il simbolo del loro legame | sono come

La NBA ricorda e onora Craig Sager : con una sfilata di giacche davvero assurde : A quasi due anni dalla scomparsa di Craig Sager, venuto a mancare il 15 dicembre 2016 dopo una lunga battaglia pubblica con la leucemia, la sua "famiglia" NBA non ha smesso di ricordarlo: ecco allora ...

NBA : la tifosa scrive una lettera - Steph Curry rende disponibili le scarpe per bambine : Ma Steph si nota di più per l'ammontare di attenzioni che riceve da milioni di giovani ragazzi e ragazze in giro per il mondo. Amo il fatto che ne sia cosciente, e che lo utilizzi per nient'altro che ...

NBA – Coach Nurse spezza una lancia a favore di Kawhi Leonard : “leader? Sì - ma silenzioso. Ecco cosa fa per i Raptors” : Il Coach dei Toronto Raptors, Nick Nurse, ha spezzato una lancia a favore di Kawhi Leonard nella polemica, aperta da Gregg Popovich, sull’essere o meno un leader delle sue squadre Negli ultimi giorni, Kawhi Leonard è finito al centro di una particolare polemica. Il cestista dei Toronto Raptors è stato definito “un grande giocatore ma non un leader” dal suo ex Coach, Gregg Popovich. Alle dichiarazioni di Coach Pop ha fatto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

Mercato NBA – Wizards - per piazzare John Wall serve una magia : solo un paio di squadre interessate al playmaker : Gli Washington Wizards ascoltano offerte per tutti i loro giocatori, ma sarà difficile piazzare John Wall a causa del suo quadriennale da 170 milioni: le franchigie interessate sarebbero pochissime Visto l’inizio di stagione complicato e qualche problema di spogliatoio, in casa Washington Wizards avrebbe preso sempre più piede l’idea di una rivoluzione. Se sarà una grande o una mini rivoluzione, dipende dai giocatori che ...

NBA – Scandalo sessuale per Dwight Howard - una trans lo accusa : “era il mio ragazzo e mi ha violentata” : Dwight Howard, centro degli Wizards, è finito nel bel mezzo di uno Scandalo sessuale: la tran Masin Elijè lo accusa di averla violentata, minacciata e manipolata Inizio di stagione davvero complicato per Dwight Howard. Dopo aver saltato le prime partite per infortunio, ed aver dovuto vivere in prima persona la particolare situazione dello spogliatoio degli Wizards, ‘Superman’ è finito nel bel mezzo di uno Scandalo sessuale. La ...

NBA – Kyrie Irving fa marcia indietro : “il Giorno del Ringraziamento non è una merda - chiedo scusa” : Kyrie Irving esagera con le sue dichiarazioni contro il Giorno del Ringraziamento e il commissioner NBA lo invita a scusarsi pubblicamente: il playmaker dei Celtics fa marcia indietro “Io non celebro quella merda di festa, fanculo il Giorno del Ringraziamento”, firmato Kyrie Irving. Ogni tanto il playmaker dei Celtics viene fuori con certe dichiarazioni davvero particolari, capaci di lasciare tutti a bocca aperta. Dopo la questione della ...

“Chiudi quella cazzo di bocca” - Durant insulta un tifoso che lo disturba : l’NBA punisce KD con una multa : Kevin Durant riceve una multa salatissima dall’NBA per aver insultato un fan che lo disturbava Durante il match contro i Mavericks Periodo un po’ complicato per Kevin Durant. Prima il duro diverbio con Draymond Green, poi le continue voci sul suo possibile addio a fine stagione, ora una… multa! L’NBA ha deciso di non lasciare impunito un episodio accaduto Durante la sfida tra Warriors e Mavericks dello scorso ...

La Juventus Night durante una partita di NBA : Il 7 dicembre, la gara è Brooklyn Nets-Toronto Raptors Operazione commerciale di rilievo per la Juventus, che ha annunciato l’istituzione di una Juventus Night in occasione di un match Nba. La partita in questione si terrà il 7 dicembre alla Barclays Arena di Brooklyn, casa dei Nets. La seconda franchigia Nba di New York affronterà i canadesi Toronto Raptorsi. È la prima volta nella storia che una squadra di calcio organizza questo tipo di ...

NBA – Nets vs Raptors non sarà una partita normale : sarà la prima “Juventus Night” [INFO e DETTAGLI] : La partita fra Nets e Raptors sarà la prima “Juventus Night” della storia NBA: una serata di basket in cui il Barclays Center di Brooklyn si vestirà di bianconero con una serie di iniziative legate alla ‘Vecchia Signora’ La Juventus negli ultim anni si è concentra con un’attenzione sempre maggiore sul mercato americano. I bianconeri hanno gettato le basi per espandere il proprio brand anche negli Stati Uniti, ...

NBA – Infortunio orribile per Hamidou Diallo : la gamba fa una torsione innaturale - immagini shock! [VIDEO] : Hamidou Diallo ha subito un Infortunio orribile durante la sfida tra Thunder e Warriors: la gamba del rookie di OKC ha fatto una torsione innturale sotto il peso di Jerebko Attimi di grande paura sul parquet della Chesapeake Energy Arena. Durante la sfida tra Thunder e Warriors, tutto il pubblico e i giocatori in campo sono rimasti col fiato sospeso nell’assistere al brutto Infortunio del quale è stato vittima Hamidou Diallo. Il ...

Mercato NBA – J.R. Smith tuona : “Cavs in tanking mode - voglio una trade” - la franchigia lo mette fuori rosa : J.R. Smith ‘smaschera’ il tanking dei Cavs chiede a gran voce una trade: la franchigia lo mette fuori rosa in cerca di una soluzione Dopo l’addio di LeBron James, forse con una punta di orgoglio, la dirigenza dei Cleveland Cavaliers aveva annunciato che non ci sarebbe stato alcuno stravolgimento del roster: la squadra, arrivata per 4 anni di fila alle Finals NBA, sarebbe rimasta intatta, con Kevin Love come uomo ...

NBA - follia di Richardson : lancia tre volte la scarpa verso il pubblico/ Video - il play rischia una squalifica - IlSussidiario.net : Nba, follia di Josh Richardson:lancia tre volte la scarpa contro il pubblico. A fine gara le scuse del playmaker dei Miami Heat che rischia una squalifica

NBA – Isaiah Thomas dà il benvenuto a Sue Bird : “lei è una leggenda - le ho chiesto consiglio sull’infortunio” : I Denver Nuggets introducono Sue Bird nel front office: Isaiah Thomas tesse le lodi dell’ex giocatrice delle Storm Nelle ultime ore, i Denver Nuggets hanno annunciato l’entrata di Sue Bird nel front office. L’ex playmaker delle Seattle Storm, dopo 16 anni passati in WNBA, ha accettato di ricoprire un ruolo dirigenziale nella franchigia del Colorado. Uno dei più contenti del suo arrivo è stato Isaiah Thomas che l’ha ...