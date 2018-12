NBA | San Antonio-Houston 105-136 | i Rockets travolgono gli Spurs | 10 punti per Belinelli

NBA - Chicago-San Antonio 107-108 : gli Spurs soffrono ma vincono nel finale - 7 punti per Belinelli : Per anni i San Antonio Spurs hanno accumulato vittorie grazie a una capacità molto sottovalutata: la capacità di eseguire nei finali tirati contro squadre magari anche più talentuose, ma meno ...

NBA - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

NBA : Clippers ok senza Gallinari - San Antonio cade a New Orleans : Continua il momento positivo dei Clippers . La squadra di Danilo Gallinari, seppur assente per influenza, supera non senza difficoltà in trasferta Atlanta , 119-127, grazie al contributo decisivo di ...

NBA - notte amara per Belinelli : San Antonio ko contro New Orleans : notte di Nba amara per Marco Belinelli che è costretto a cedere il passo, insieme a San Antonio, a New Orleans,che si è dimostrata almeno per questa gara più forte. Milwaukee vince contro Denve r ...

Basket - NBA San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

NBA - senza Curry è crisi Golden State : ko anche a San Antonio. Lebron show - 51 : TORINO - Gli Spurs di Marco Belinelli aggravano la crisi di Golden State. San Antonio si impone 104-92 sui Warriors all'AT&T Center, per l'azzurro il bottino finale è di 12 punti in 24', il miglior ...

Basket - NBA : San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

NBA - Grande notte per Belinelli : San Antonio vince e manda in crisi Golden State. Super LeBron : 51 punti : Terza sconfitta di fila per i Golden State Warriors che, ancora senza Curry infortunato, c adono contro San Antonio 92-104: Belinelli protagonista del match con 12 punti in 24'. Un grandioso LeBron ...

NBA - Texas amaro per Golden State - ko anche a San Antonio con 12 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 104-92 Dopo i ko contro Houston e Dallas, Golden State incassa in Texas un'altra sconfitta, la terza consecutiva , ed è solo la quarta volta che ciò accade ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

NBA – LeBron James bacchetta i suoi Lakers : “in difesa siamo stati… brutti! Rondo? Assenza pesante” : LeBron James, come sempre, ci mette la faccia dopo la sconfitta dei Lakers sul campo dei Magic: il numero 23 bacchetta i compgni e chiede di aggiustare la fase difensiva Nonostante la buona prova di LeBron James, autore di 22 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nella trasferta di Orlando. Come sempre, dopo ogni match, LeBron James si è presentato davanti alle telecamere per commentare la prova dei suoi ...

NBA - L.A. Clippers-San Antonio 116-111 : Gallinari vince il derby italiano - 7 punti per Belinelli : Ormai tutte le partite dei Clippers sembrano essere divertentissime e combattutissime, almeno quelle disputate davanti al pubblico di casa. Dopo il supplementare con i Golden State Warriors, anche ...

Basket - NBA i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...

Basket - NBA : i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...