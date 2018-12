Nba | James domina il duello con Doncic Gli Spurs crollano con Houston

Nba - LeBron James distrugge il peggior Doncic dell'anno : Dallas ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-103 Dallas arriva allo Staples Center cavalcando una striscia di tre vittorie consecutive, all'ottavo posto della Western Conference. Settimi, con soltanto due ...

Nba – Il sogno di LeBron James : “un giorno vorrei giocare in Nba con mio figlio” : LeBron James confessa un sogno particolare che spera di realizzare prima della fine della sua carriera: giocare in NBA con suo figlio Anche un campione del calibro di LeBron James culla dei sogni per il prosieguo della sua carriera. Nonostante abbia vinto tutto ciò che c’era da vincere, nonostante non abbia altro da dimostrare il numero 23 ha un obiettivo particolare per la fase conclusiva della sua carriera. Oltre a portare un ...

Nba – James Harden predica calma : “sconfitte? Ci siamo già passati - se restiamo uniti e torneremo a vincere” : James Harden parla da leader e tranquillizza lo spogliatoio degli Houston Rockets: ‘il Barba’ predica calma anche di fronte ad un inizio di stagione non di certo esaltante Inizio di stagione davvero complicato per gli Houston Rockets che dopo 20 gare giocate si trovano in 14ª posizione ad Ovest, con un magro bottino di 9 vittorie e 11 sconfitte. Uno score che di certo fa a botte con le previsioni di inizio stagione, nettamente ...

Nba – Magic Johnson fa chiarezza : “non siamo i nuovi Cavs - non giochiamo solo con LeBron James” : Magic Johnson ha risposto alle accuse di chi dice che i Lakers abbiano presto abbandonato ogni schema per affidarsi unicamente a LeBron James: il presidente dei giallo-viola ha cercato di fare chiarezza ‘Palla a LeBron James e poi tutti a dargli il cinque dopo il canestro’, secondo molti il gioco dei Los Angeles Lakers potrebbe essere tranquillamente riassunto così. I losangelini erano partiti con i migliori propositi per la stagione ...

Nba – LeBron James ignora le indicazioni di coach Walton? Ecco cosa accade in campo quando il ‘Re’ ha la palla : LeBron James non guarderebbe verso la panchina o sceglierebbe deliberatamente di ignorare gli schemi di Luke Walton: l’indiscrezione è clamorosa Complica l’assenza di Rajon Rondo e il recente infortunio di Lonzo Ball, tornato per la sfida contro i Pacers ma non al meglio, LeBron James è diventato sempre più il catalizzatore del gioco dei Lakers. Del resto, il numero 23 con la palla in mano fa quello che vuole, nel vero senso ...

Nba - ci pensa sempre LeBron : 38 punti per James - i Lakers battono i Pacers : I Lakers invece si lasciano alle spalle una pessima sconfitta come quella contro i Nuggets e si godono il lusso di aver in squadra il giocatore più forte del mondo.

Nba – Anche il ‘Re’ ha serate da dimenticare : season worst nelle principali statische per LeBron James contro i Nuggets : I Lakers subiscono una sonora ripassata dai Denver Nuggets, sconfitta che coincide con la pessima prova di LeBron James Per molti è il G.O.A.T, per altri è appena dietro Michael Jordan, per tutti è il ‘Re’. Si parla di lui in termini di record, di prestazioni sensazionali, di giocate impensabili per qualsiasi altro essere umano. Ogni tanto però, Anche LeBron James ha le sue serate da dimenticare. Quella di ieri al Pepsi Center ...

Nba : James Harden show da 54 punti - ma a vincere all'OT è Washington : Washington Wizards-Houston Rockets 135-131 OT In un inizio stagione pieno di polemiche e da dimenticare in fretta, gli Wizards trovano il successo più significativo allo scadere del primo quarto della ...

Nba – LeBron James si difende : “assist per l’errore di Kaldwell-Pope? Avevo un buon tiro - lui uno eccezionale” [VIDEO] : Dopo la sconfitta dei Lakers contro i Magic, LeBron James ha difeso la sua scelta di non tirare e servire un assist a Kaldwell-Pope che ha poi fallito il tiro della vittoria Ancora rollercoaster nella stagione NBA dei Los Angeles Lakers. Quando i giallo-viola sembravano aver trovato la quadra per inanellare una serie positiva di successi, nell’ultimo turno di campionato è arrivato un brusco passo falso. Allo Staples Center, i Lakers ...

Nba – LeBron James esalta e sprona Lonzo Ball : “non si rende conto di quanto sia importante per i Lakers” : LeBron James esalta le qualità di Lonzo Ball e lo sprona il giovane playmaker a prendere coscienza della sua importanza all’interno del roster dei Lakers Nonostante le sue medie in stagione non siano di certo ‘da strapparsi i capelli’ (8.2 punti, 5.3 rimbalzi e 4.8 assist), Lonzo Ball è una pedina fondamentale nel roster dei Lakers. Grandi margini di crescita, prezioso aiuto difensivo e percentuali al tiro che stanno migliorando (40% da ...

Nba – LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? L’indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter : LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? La clamorosa indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter Cosa farà LeBron James al termine della sua carriera? Difficile pronosticarlo. Molti giocatori si dedicano, con più o meno successo, alla carriera di allenatore; altri finiscono ad occupre ruolo dirigenziali; mentre altri ancora staccano la spina e si godono la ‘pensione’. LeBron James potrebbe ...

Nba Sundays – I Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic : la preview del match : I Los Angeles Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic nella sfida domenicale delle 21.30: la preview dell’incontro L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Lakers ospitare gli Orlando Magic allo Staples Center, con diretta domenica 25 novembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers: I Lakers hanno vinto otto ...

Nba – LeBron James torna sull’addio di Irving ai Cavs : “non è stata colpa mia - gli ho dato il meglio. La società ha…” : LeBron James è tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving ai Cleveland Cavaliers: la stella dei Lakers ha spiegato che la scelta dell’ex playmker dei Cavs non è dipesa da un conflitto fra i due Nei giorni scorsi, LeBron James non aveva usato mezzi termini nel definire l’addio di Kyrie Irving “l’inizio della fine dei Cavs”. Intervistato d The Athletic, il numero 23 dei Lakers è tornato sulla trade ...

Nba - James 'Batman'-Ingram 'Robin' : contro Utah 7° successo in 8 gare per L.A. : ... l'unica sconfitta delle ultime due settimane è arrivata sul campo degli Orlando Magic, prossimi avversari " domenica, in prima serata italiana, in diretta su Sky Sport " di LeBron James e compagni. ...