Natale a Milano | si accendono la volta della Galleria e i portici di piazza Duomo FOTO

Swarovski illumina Milano : martedì l’inaugurazione dell’albero di Natale [GALLERY] : Swarovski illumina Milano con un nuovo albero di Natale sempre più digitale. l’inaugurazione martedì 4 dicembre alle 18 in Galleria Vittorio Emanuele, II Per il quinto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale Albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da fine novembre al 6 gennaio 2019, la Galleria Vittorio Emanuele II si illuminerà grazie al Digital Christmas Tree ...

Ponte Immacolata a Milano : torna la fiera degli Obei e aprono i mercatini di Natale : Il Ponte dell'Immacolata a Milano offre diverse opportunità di svago rispetto ad altre città, dovuto alla concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio. Il santo patrono viene celebrato il 7 dicembre con la consueta e immancabile fiera degli Obei Obei al Castello Sforzesco. Le bancarelle in centro saranno allestite dal 6 al 9 dicembre, con apertura dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Ben 400 espositori proporranno oggetti di vario tipo, tra cui non ...

Accensione Torre Galfa - Roberta Guaineri : 'A Milano un Natale innovativo' : Quest'anno la Torre Galfa sarà l'albero di Natale più alto di Milano. Sul grattacielo, posto tra via Galvani e via Fara, è stata accesa l'installazione di un albero stilizzato con alla sommità una ...

Lavoro : 32mila nuovi assunti a Milano - Monza Brianza e Lodi per Natale (2) : (AdnKronos) - A Milano su circa 27mila assunti 22mila saranno nei servizi (82%), in particolare nel commercio (4mila), nel trasporto e magazzinaggio, nella ristorazione, accoglienza e turismo (circa 3mila entrate per settore). Sono poi 3.880 mila i posti previsti nei servizi operativi di supporto al

Lavoro : 32mila nuovi assunti a Milano - Monza Brianza e Lodi per Natale : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Lavori sotto l'albero: saranno quasi 32mila i nuovi assunti a Milano, Monza Brianza e Lodi nel mese di dicembre secondo le previsioni delle imprese. Un’entrata su due di quelle attese in Lombardia e una su dieci in Italia. E' quanto emerge da un'elaborazione della Camer

Natale a Milano 2018 è Your Christmas : il programma : “Your Christmas” è il nome del palinsesto delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio a Milano che, come mai prima,

Milano : arrivano i mercatini di Natale in Villa Arconati : Il Natale si sta avvicinando a grandi passi e, come ogni anno, sono numerosi gli eventi organizzati per allietare grandi e bambini. In Villa Arconati, a Bollate (a pochi chilometri da Milano), per la prima volta si terrà una manifestazione natalizia con mercatini e numerose attività. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di domenica 16 dicembre 2018, dalle ore 11 alle 19. L'evento, denominato "Natale in Villa-La Magia del Natale in ...

Swarovski illumina Milano : per il 2018 un nuovo albero di Natale - sempre più digitale : L’inaugurazione dell’albero di Natale Swarovski a Milano martedi 4 dicembre alle ore 17.30 in Galleria Vittorio Emanuele, II Per il quinto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da fine novembre al 6 gennaio 2019, la Galleria Vittorio Emanuele II si illuminerà grazie al Digital Christmas Tree di Swarovski, ...

'Your Christmas' - Milano si prepara al Natale : Dal 12 dicembre al 3 febbraio si svolgeranno esibizioni con atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e spettacoli, tra i quali "Epiphany Stars On Ice", l'ormai tradizionale spettacolo sul ...

Natale a Milano con i bambini - una mappa degli eventi da non perdere : Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci : un museo che affascinerà i bambini, ubicato all'interno di un monastero olivetano del '500, con un percorso espositivo del museo ...

G come Giocare - a Milano per Natale arriva la fiera del gioco : Milano, 21 nov., askanews, - Una festa dedicata al gioco in tutte le sue forme e per tutta la famiglia; il parco giochi dei desideri per tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi. È 'G come ...

Basket - a Natale Varese-Cantù e Milano-Brescia : La Lega Basket ha deciso di fare un bel regalo di Natale a tutti i suoi appassionati. Sotto l'albero i tifosi troveranno tre belle partite per il 25 dicembre, anticipi del 12° turno che si completerà ...

Milano. Avviso pubblico per il Natale solidale e multiculturale 2018 : Sul portale del Comune di Milano nella sezione bandi e gare è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...