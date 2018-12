Natale | 541 euro a famiglia la spesa media per lo shopping

meteoweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) Un italiano su tre (32%) effettua lodinelle prime due settimane di dicembre: il dato emerge da un’analisi Coldiretti sulle spese di2018, che salgono complessivamente in Italia a 541, il 3% in piu’ dello scorso anno sulla base dei dati Deloitte. L’aumento del budget impegnato riguarda tutte le categorie diche e’ destinata nell’ordine per il 40% ai regali, per il 26% al cibo, per il 22% ai viaggi e per il 12% ai divertimenti al cinema, al teatro, nei concerti o nelle discoteche. L’Italia quest’anno si classifica al quarto posto tra i Paesipei dove si spende di più per il, preceduta solo da Gran Bretagna con 646, Spagna con 600 e Austria con 542. Tra i regali piu’ gettonati, quelli tecnologici, l’abbigliamento, libri, prodotti di bellezza e ...