Napoli | morto attore Ennio Fantastichini

Morto Ennio Fantastichini - aveva 63 anni : l'attore stroncato a Napoli dalla leucemia. Vinse il David nel 2010 : È Morto a Napoli all'età di 63 anni Ennio Fantastichini , il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010 . Ricoverato da...

Tragedia sull'A1 : un morto a Napoli : Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19.00 sull'A1 , a poche centinaia di metri dall'uscita porto-stazione Garibaldi. Per cause ancora da accertare una persona a bordo di un'...

Choc a Napoli - uomo morto in mare vicino a Castel dell'Ovo : Un uomo di 65 anni, Antonio Cenname, è stato ritrovato cadavere nelle acque antistanti Castel dell'Ovo a Napoli . Da quando si è appreso l' uomo era andato a pescare in quella...

Sullo scooter guidato dall'amico drogato - poi lo schianto : morto un 22enne in provincia di Napoli : I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno sottoposto a fermo per omicidio stradale un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine che senza patente e alla guida di uno scooter ...

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...