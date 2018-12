Napoli Cinema in lutto | morto Ennio Fantastichini

Lutto nel mondo del cinema : è morto a Napoli Ennio Fantastichini - stroncato dalla leucemia : È morto a Napoli all'età di 63 anni Ennio Fantastichini , il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel...

Cinema - Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli : ... il suo affetto, la sua vicinanza ed il suo amore per Napoli che è "una città che non vive la depressione che, invece, caratterizza questo periodo della nostra vita culturale, sociale e politica". ...

Cinema - Ennio Fantastichini ricoverato a Napoli per una polmonite : Una brutta polmonite. Sarebbe ricoverato al reparto di rianimazione dell'Ospedale Federico II di Napoli per questo. Da ieri sera. E a preoccupare, in queste ore, sono le condizioni di salute di Ennio ...