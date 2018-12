Musica | uno studio sostiene che i non credenti siano più metallari delle persone religiose

Casting per eventi Musicali e per uno spettacolo del Teatro Eliseo di Roma : Casting aperti per la ricerca di vari musicisti che si dedichino stabilmente ad accompagnare musicalmente su Roma gli eventi e le serate di una attrice e cantante, entrando così a far parte del suo cast artistico. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici di livello professionistico per il Teatro Eliseo di Roma, per la messa in scena di un interessante spettacolo dal titolo La commedia del Gaetanaccio. eventi ...

10 novembre - LINA SASTRI IN "PENSIERI ALL'IMPROVVISO" UNO SPETTACOLO IN PROSA - VERSI E Musica - Bari : Ha creato, in questi ultimi anni, spettacoli MUSICAli che raccontano il Sud del mondo, e ha portato la MUSICA sul palcoscenico, tra parole, recitazione e danza, creando un genere teatral-MUSICAle ...

AESVI e Massimo Guarini : l'ex ministro Calenda contro i videogiochi? Nessuno si sognerebbe mai di fare la stessa affermazione per film - Musica o libri. Perché allora per i videogiochi? : "Sarà (una posizione) forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano". Queste alcune delle parole con cui l'ex ministro Carlo Calenda ha dato il via a una discussione che non è di certo passata inosservata in rete e che ha attirato non poche critiche.Affidarsi a Twitter, un social network non particolarmente indicato per argomentare a pieno ...

Il cantautore Ultimo a Vanity Fair : "Un mio prof mi disse : 'di Musica non si campa'. Ora mi sento il numero uno" : All'anagrafe è registrato come Niccolò Moriconi, ma in arte è Ultimo. Il cantautore romano 22enne arriverà in concerto in due dei palazzetti più importanti d'Italia, il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Forum di Milano per dare il via al suo Colpa delle Favole Tour. Intervistato da Vanity Fair, il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo Giovani con Il ballo delle incertezze è già disco ...

Mara Impara - La nuova Musica - su SkyUno la Maionchi 'cavia' per sdoganare le nuove tendenze : Prendi la regina della discografia italiana - ormai scafata alla tv - Mara Maionchi, mettile a disposizione un ampio divano sponsorizzato e lasciala a chiacchiera con cinque esponenti della scena musicale contemporanea: ne nasce un format ideato dalla stessa Maionchi e firmato da Billboard Italia che cerca di spiegare e raccontare al pubblico le tendenze della musica di questo scorcio di terzo Millennio. Questo il principio intorno a cui ...

LODO GUENZI/ Il giudice di X Factor 12 : “Nella Musica sono uno in prestito - la mia professione è il teatro” : LODO GUENZI, cantante del gruppo lo Stato Sociale è il nuovo giudice di X Factor, ha preso il posto di Asia Argento. In questa intervista si racconta e parla di chi è(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:35:00 GMT)