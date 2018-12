Morto il «direttore» Sandro Mayer star di Ballando sotto le stelle

Morto Sandro Mayer - il giornalista "garbato" di Ballando. Fu direttore di Gente per 20 anni : È Morto stanotte a Roma, all'ospedale Fatebenefratelli, il giornalista Sandro Mayer scrittore e volto familiare della tv. È mancato a pochi giorni dal 78esimo compleanno, che...

Morto Sandro Mayer - giornalista "garbato" di Ballando. Fu direttore di Gente per 20 anni : È Morto stanotte a Roma, all'ospedale Fatebenefratelli, il giornalista Sandro Mayer scrittore e volto familiare della tv. È mancato a pochi giorni dal 78esimo compleanno, che...

Morto Sandro Mayer - aveva 77 anni : era direttore di DiPiù e opinionista televisivo : E' Morto Sandro Mayer . Il giornalista, scrittore e direttore del settimanale DiPiù e di DiPiùtv avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre. E' mancato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma. ...

È Morto il direttore di Di Più Sandro Mayer : Nella notte è morto Sandro Mayer all'età di 77 anni, presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella. Era nato nel 1940 a Piacenza, si era laureato in Scienze politiche, iniziando la sua carriera come traduttore, prima di dedicarsi anima e corpo per il giornalismo. E' stato prima direttore di Novella 2000, poi di Epoca e per ben 20 anni di Gente. Nel 2004 era poi passato alla Cairo Editore, col quale ...

Morto Sandro Mayer - il giornalista ed ex direttore di "Gente" aveva 77 anni : Sandro Mayer quindi aveva sempre lavorato nel mondo dell'editoria e del giornalismo . In passato aveva anche diretto delle riviste femminili molto famose, come Novella 2000, come Dolly, ed aveva ...

E' Morto Sandro Mayer : all'età di 77 anni ci lascia il direttore di Di Più : Muore il celebre giornalista e scrittore italiano, storico direttore del settimanale Di più e opinionista di Ballando con le stelle.

Sandro Mayer è Morto : addio al giornalista e direttore del gruppo Cairo : addio a Sandro Mayer: è morto oggi Sandro Mayer è morto oggi 30 novembre 2018 all’età di 77 anni. La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social network – Twitter in particolare – dove è stata condivisa da personaggi che avevano un bel rapporto col direttore e giornalista del gruppo Cairo. Davide Maggio […] L'articolo Sandro Mayer è morto: addio al giornalista e direttore del gruppo Cairo proviene da Gossip e ...

Morto Sandro Mayer - direttore del settimanale 'Dipiù' : Giornalista e scrittore, è stato per 20 anni alla guida di 'Gente'. Partecipava a molti programmi televisivi, come 'Ballando con le stelle', 'Domenica In' e 'Buona Domenica'. Aveva 77 anni

Addio Sandro Mayer - è Morto il direttore opinionista di Ballando con le stelle : E’ morto nella notte a 77 anni, all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, Sandro Mayer, direttore del settimanale “Dipiù” e opinionista fisso del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Nato a Piacenza il 21 dicembre 1940, Mayer era laureato in scienze politiche e nella sua lunga carriera giornalistica è stato direttore di riviste come Novella 2000 ed Epoca fino al 1983 quando ha assunto per 20 anni la direzione ...

Addio Sandro Mayer - è Morto il direttore opininista di Ballando con le stelle : E’ morto a 77 anni Sandro Mayer, direttore del settimanale “Dipiù” e opinionista fisso del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Nato a Piacenza il 21 dicembre 1940, Mayer era laureato in scienze politiche e nella sua lunga carriera giornalistica è stato direttore di riviste come Novella 2000 ed Epoca fino al 1983 quando ha assunto per 20 anni la direzione di Gente

Clochard Morto davanti al MANN - il direttore Giulierini scrive : ”L’agenda del museo dovrà cambiare” : Il direttore del museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, dopo il ritrovamento di Raffaele, Clochard morto davanti al museo domenica 4 Novembre, dichiara la sua intenzione a impegnarsi per un ruolo più sociale dell'istituzione cultura perché "vengono prima agli uomini e poi il patrimonio".Continua a leggere