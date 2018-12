Morto George H.W. Bush Senior 41° Presidente degli Stati Uniti

Addio a George H. Bush - Morto pochi mesi dopo la sua Barbara : George H. Bush al funerale di Barbara George H. Bush al funerale di Barbara George H. Bush al funerale di Barbara George H. Bush al funerale di Barbara George H. Bush al funerale di Barbara E’ morto George H. Bush . L’ex presidente americano aveva 94 anni. A dare la notizia è stato il figlio George W. Bush , presidente degli Stati Uniti per due mandati, con una nota. Da anni in sedia a rotelle, l’ultima sua apparizione pubblica era ...

Morto George H. Bush - il sogno di un'America più gentile e giusta : La realtà politica è il ruolo determinante di un Congresso controllato in ambedue le Camere dal Partito democratico che ha visto le elezioni di novembre rafforzare la sua maggioranza in ciascuna di ...

George Bush senior Morto a 94 anni : era stato il 41esimo presidente Usa : Quel giorno chiuse per sempre con la politica attiva. "Nonno a tempo pieno", disse, per tornare alla ribalta solo due volte, in coppia con Clinton, cooptato a Kennebunkport come "pecora nera della ...