Morto Ennio Fantastichini | il caratterista come non se ne trovano più 

Ennio Fantastichini Morto - il regista Ozpetek : «Perdo un fratello». Favino commosso : «Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita»... : 'La mia mina vagante se n'è andata. L'ho amato lo amo lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io ho perso tante cose un amico..un fratello..' . Questo, su Twitter, il commosso addio ...

E' Morto l'attore Ennio Fantastichini : vinse il David di Donatello con 'Mine Vaganti' : Oggi 1° dicembre è venuto a mancare l'attore Ennio Fantastichini all'età di 63 anni: un artista poliedrico che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto grandi successi sia al cinema che in televisione. Ha avuto la capacità di spaziare da personaggi comici fino a quelli drammatici, dimostrando un talento straordinario che gli è valso la vittoria del David di Donatello nel 2010 come migliore attore non protagonista della pellicola intitolata ...

Lutto nel mondo del cinema - è Morto l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni : É morto a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini, 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...