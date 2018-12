Monza | 55enne picchiato da alcuni giovani sul treno | tre arresti

Blastingnews

: Monza, tre giovani italiani pestano 55enne su treno per un rimprovero - BlitzQuotidiano : Monza, tre giovani italiani pestano 55enne su treno per un rimprovero - tusciaweb : Rimprovera 3 giovani sul treno a Monza. Per tutta risposta lo picchiano procurandogli una frattura. 55enne salvato… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Un bruttissimo episodio si è verificato ieri mattina alla stazione disu unregionale che era diretto a Milano. Tre ragazzi infatti sono stati arrestati per averun uomo di 55 anni, il quale, passeggero dello stesso, li aveva rimproverati a causa dei comportamenti poco consoni che questi ultimi stavano mettendo in scena sul mezzo di trasporto. I ragazzi infatti, cinque in tutto, uno originario di Torino, gli altri due della provincia di, e due 21enni rumeni, secondo quanto riportato dai media locali e nazionali, erano distesi sui sedili del, occupando di fatto il posto ad altri passeggeri. Proprio per questo ilha ripreso gli studenti. Questi ultimi, invece di gradire l'umile consiglio dell'uomo, gli si sono scagliati contro, proprio mentre ilsi apprestava a fare il suo ingresso in stazione.Panico nel convoglio A questo punto è ...