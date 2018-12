lastampa

: RT @StampaAlessandr: Mobilitazione Pernigotti, la città accanto ai lavoratori che sfilano per le vie del centro - vraprile2004 : RT @StampaAlessandr: Mobilitazione Pernigotti, la città accanto ai lavoratori che sfilano per le vie del centro - cavau2016 : RT @StampaAlessandr: Mobilitazione Pernigotti, la città accanto ai lavoratori che sfilano per le vie del centro -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Novi Ligure si mette in marcia per la. Circa 700 inizialmente le persone che hanno partecipato al corteo, al quale si è aggregata poi altra gente durante il cammino per i circa 1000 manifestanti, alla fine, riuniti in piazza Dellepiane. Tutti per chiedere di salvare lo storico marchio dalla chiusura. Il ritrovo è stato davanti all...