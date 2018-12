Minni-Zinga o Kojak-MontalbanoLa sfida con Jago-Renzi alla porta

Zingaretti - Minniti e Martina ci dicono che non c'è un piano B con il M5s : votare si può : Due giorni fa lo scrittore Sandro Veronesi ha detto a Radio Capital che pur di non vedere più al governo questa banda di pericolosi incapaci firmerebbe con il sangue per riavere come premier l'odiato ...

È testa a testa nei sondaggi tra Zingaretti e Minniti alle primarie Pd : E' testa a testa tra Nicola e Zingaretti e Marco Minniti, secondo l'ultimo sondaggio di Bimedia, sulle primarie del Pd. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre.L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente ...

Pd : Martina e Zingaretti per la patrimoniale sui super-ricchi - Minniti contrario : Ma soprattutto dobbiamo discutere di come tassare le multinazionali: in un'economia immateriale la base imponibile non più diventare anch'essa immateriale. Faremo delle proposte. Il riferimento è ...

Martina sfida Zingaretti e Minniti per la guida del Partito Democratico : Anche la sua candidatura è stata 'molto richiesta' e non soltanto dal mondo renziano al quale appartiene. Ma, come precisa lei, al momento 'non è all'ordine del giorno: valuterò quando saranno chiare ...

Pd - Martina si candida alla segreteria : sfiderà Zingaretti e Minniti - : L'ex reggente lo annuncerà a Roma alla sezione dem nel quartiere San Lorenzo. Tra i big del partito che lo sosterranno Delrio e Serracchiani. Intanto Minniti serra i ranghi con Lotti e Renzi e attacca ...

Maurizio Martina si candida alla segreteria del Pd : sfiderà Minniti e Zingaretti : Maurizio Martina si candida alla guida del Partito Democratico. Per la segreteria sfiderà i sei candidati già in campo, tra cui Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L'ufficializzazione della candidatura arriverà domani, con una conferenza stampa nella sede del circolo di San Lorenzo, quartiere romano al centro delle cronache delle ultime settimane per l'omicidio di Desirée Mariottini.Continua a leggere

Pd - Martina si candida alla segreteria del partito : sfida a Zingaretti e Minniti : Maurizio Martina corre per la segreteria del Pd contro Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L’ex segretario dem ufficializzerà la sua candidatura giovedì alle 13 in una conferenza stampa a Roma nel quartiere San Lorenzo, quello teatro dell’omicidio di Desirée Mariottini. Rompe gli indugi, quindi, l’ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e trasforma le primarie in una sostanziale lotta a tre che vedrà presenti anche le mozioni ...

Pd - Zingaretti : “Minniti in corsa per la segreteria? Sarà un bel confronto. Voltare pagina - spazio ai giovani” : “Ce lo aspettavamo. Sono contento che finalmente abbia sciolto la riserva e sono convinto che Sarà un bel confronto”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, arrivando a una iniziativa a Roma, ha commentato la discesa in campo di Marco Minniti per la segreteria del Pd. “Io credo che bisogna Voltare pagina – ha aggiunto – perché l’Italia si aspetta una nuova speranza e ci sono tanti segnali ...

CAOS PD/ Da Zingaretti a Minniti - tutte le prossime vittime di Renzi - IlSussidiario.net : Il peggiore incubo in casa Pd è che nessuno dei candidati Minniti compreso ottenga il 51%. In tal caso il segretario sarebbe scelto dall'assemblea.

Segreteria Pd - Minniti scioglie la riserva : correrà contro Zingaretti : Marco Minniti ha sciolto la riserva: sarà lui uno dei candidati alla Segreteria del Partito Democratico: l'annuncio è arrivato questa domenica mattina. Nella giornata di sabato, nella sala congressi dell'hotel Ergife di Roma si era svolta l'Assemblea nazionale del PD, e in tale occasione l'ex ministro dell'Interno ha fatto una breve apparizione, senza però intervenire dal palco, per poi spostarsi a Milano per presentare il suo libro "Sicurezza è ...

Oltre il Pd modello Minniti e Zingaretti. La proposta di Matteo Richetti : ... il contrasto alle diseguaglianze, una politica ambientalista concreta fatta di economia circolare e rispetto del territorio, un europeismo serio senza ambiguità, e, infine, un'attenzione prioritaria ...

Pd Minniti lancia sfida a segreteria. In corsa anche Martina e Zingaretti : 'La mia sinistra è per i deboli, serve un ritorno al dialogo con la società per sconfiggere i populisti....Serve un patto: chi vince le primarie dovrà avere il sostegno di tutti'. Così Marco Minniti ...

Assemblea Pd - Renzi diserta (aspettando Minniti). I suoi : “Niente strategia di logoramento verso Zingaretti”. E negano scissioni : In attesa che Marco Minniti e l’uscente Maurizio Martina sciolgano la riserva sulla possibile corsa al Congresso dem, si è aperta l’Assemblea nazionale del Partito democratico, prima tappa che porterà alle primarie tra febbraio e marzo, ma ancora senza data certa. All’assise dem è assente Matteo Renzi, che una settimana fa aveva riunito i suoi fedelissimi a Salsomaggiore, dove c’era chi – come Giachetti e ...