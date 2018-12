Milano | migliaia in corteo contro i centri per il rimpatrio e il decreto sicurezza Gli

Milano - migliaia in piazza contro Salvini : 'Mai più lager per migranti' : Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per protestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli. ...

Dl sicurezza : a Milano migliaia in corteo contro Cpr e Salvini : E' partita da piazzale Piola la manifestazione milanese contro il decreto sicurezza e contro la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli, che potrebbe essere trasformato in un centro per i rimpatri. Poco prima delle 16 qualche migliaio di persone sono partite lungo un percorso di circa 4 km che le porterà fino a via Corelli. Alla manifestazione partecipano la rete di 'Mai più lager-No ai Cpr', ...

Dl sicurezza : a Milano migliaia in corteo contro Cpr e Salvini : E' partita da piazzale Piola la manifestazione milanese contro il decreto sicurezza e contro la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli, che potrebbe essere trasformato in un centro per i ...

“Milano è sporca”. La gallery fa migliaia di condivisioni. Ma le foto sono del 2015 (in Sicilia) : Vengono diffuse come milanesi e invece siamo in Sicilia. Tornano virali sul web cinque foto datate 2015 che raffigurano scene d’incredibile incuria cittadina. Mentre due di queste sono provenienti da Milano e raffigurano pochi fogli per terra vicino al Duomo, le altre – quelle per cui è montata l’indignazione social – raffigurano altre località non meglio identificate. L’unica certa è una immagine raffigurante una ...

Istruzione - migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

No Pillon - da Milano a Napoli in migliaia in piazza contro la legge sull’affido condiviso : “Viola i diritti. Va ritirata” : Sono scese in piazza a migliaia, da Milano a Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl Pillon. Le manifestanti hanno mostrato cartelli e organizzato flashmob travestite da streghe, invadendo letteralmente oltre 60 città italiane. Obiettivo: bloccare la riforma sull’affido condiviso promossa dal senatore leghista Simone Pillon. Ad organizzare la protesta, pacifica, il neo comitato No Pillon, ...

Verona - “Aborto libero e garantito” : in migliaia in piazza per difendere la legge 194. Sostegno anche da Milano : In migliaia sono scese in piazza a Verona per difendere un loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla legge 194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e ...