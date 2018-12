Milano | corteo contro la chiusura del centro per l' accoglienza di via Corelli FOTO

Milano - corteo contro il dl Salvini : "Mai più lager per migranti" :

Dl sicurezza : a Milano migliaia in corteo contro Cpr e Salvini : E' partita da piazzale Piola la manifestazione milanese contro il decreto sicurezza e contro la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli, che potrebbe essere trasformato in un centro per i rimpatri. Poco prima delle 16 qualche migliaio di persone sono partite lungo un percorso di circa 4 km che le porterà fino a via Corelli. Alla manifestazione partecipano la rete di 'Mai più lager-No ai Cpr', ...

Dl sicurezza : a Milano migliaia in corteo contro Cpr e Salvini : E' partita da piazzale Piola la manifestazione milanese contro il decreto sicurezza e contro la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli, che potrebbe essere trasformato in un centro per i ...

Milano - il corteo contro la chiusura del centro per il rimpatrio di via Corelli e il decreto Salvini : Partito da piazza Piola il corteo dei centri sociali, della Rete Studenti e dall'Arci Lombardia ha come punto d'arrivo proprio via Corelli

Migranti - a Milano foto di Hitler e inni alle camere a gas su Fb contro il corteo "No ai Cpr" : Invocano camere a gas contro i Migranti sulla pagina Facebook di un evento contro l'apertura di un centro di permanenza per i rimpatri che è stata organizzata per il primo dicembre a Milano. A segnalarlo gli organizzatori del corteo 'Mai più lager - no ai Cpr': "Sulla nostra pagina c'è chi invoca le camere a gas con una foto di Hitler, chi incita ad uccidere, chi spera nelle manganellate e chi, al solito, insulta", dicono.I ...

Corteo studentesco a Milano - tensione con polizia a consolato Usa : Milano, askanews, - Si è concluso con alcuni minuti di tensione il Corteo degli studenti medi che ha attraversato Milano in occasione del "No Salvini Day". Quando alcune centinaia di studenti hanno ...

«No Salvini day» : studenti in corteo Milano - bruciate bandiere di Lega e M5S : Il corteo contro le politiche del governo. Al centro della mobilitazione «le diseguaglianze e il numero chiuso all’Università», ma anche il tema dell’accoglienza dei migranti. Molti ragazzi indossavano le magliette della nave «Mediterranea». Occupato un ex garage

«No Salvini day» : studenti in corteo|Live A Milano bruciate bandiere di Lega e M5S : Il corteo contro le politiche del governo. Al centro della mobilitazione «le diseguaglianze e il numero chiuso all’Università», ma anche il tema dell’accoglienza dei migranti. Molti ragazzi indossavano le magliette della nave «Mediterranea». Occupato un ex garage

Milano - corteo contro Salvini : studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Milano - corteo contro Salvini : studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini e il suo "governo d'infamia". I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di "Scuole sicure" ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Corteo anti-Salvini a Milano : Milano, 5 ott.(AdnKronos) - "Lo studente paura non ne ha". È questo il grido di battaglia degli oltre 3mila studenti che questa mattina hanno preso parte a Milano al Corteo contro il decreto 'Scuole sicure' e il decreto sicurezza del primo ministro Matteo Salvini. Quasi tutti liceali, provenienti da

Corteo antirazzista a Milano - striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone : Corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008. striscione contro Salvini davanti al ...