Milan | può arrivare un dirigente dall' Inter

Serie A Milan - Reina : «Juve? Può vincere lo scudetto ad aprile» : MilanO - " Spero di arrivare nei primi quattro posti e vincere qualche coppetta se si può ". Queste le parole del portiere del Milan , Pepe Reina , in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. " Lo scudetto? Mi spiace dirlo ma ha solo una favorita, la Juventus - ha ammesso - l'antiJuve sarà la stessa Juve. Se sta bene può vincere il campionato ad aprile ". Sui suoi primi mesi in ...

Milan - Higuain può tornare alla Juve? La risposta : Ecco le sue parole a Sky Sport : 'Non cerco il riscatto ma so che devo dare di più. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato a puntare su di me e aiutare la società a raggiungere tutti gli ...

Perché non puoi perderti il concerto de Il Pagante a Milano il 6 dicembre : Ci vediamo al Fabrique! The post Perché non puoi perderti il concerto de Il Pagante a Milano il 6 dicembre appeared first on News Mtv Italia.

Europa League - emozioni forti a San Siro : il Milan non può sbagliare contro il Dudelange - la Lazio prova l’assalto (difficile) al primo posto : Dopo la giornata di ieri di Champions League che ha regalato emozioni e colpi di scena è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si gioca un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della competizione, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. La squadra di Gennaro è reduce dalla beffa proprio contro i club biancoceleste, i tre punti sembravano vicinissimi poi è arrivato il pareggio ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : il Milan non può più sbagliare - contro il Dudelange servono i tre punti : Domani, giovedì 29 novembre, il Milan affronterà i lussemburghesi del Dudelange nella quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri andranno a caccia di una vittoria per rilanciarsi nel cammino europeo dopo le due deludenti prestazioni contro il Betis Siviglia: la sconfitta a San Siro e il pareggio in trasferta sono costati alla formazione di Rino Gattuso il primo posto nel girone e hanno riaperto la lotta ...

Milan - tocca a Higuain. Gattuso : 'Ci può stare che un uomo sbagli' : Archiviato il pareggio contro la Lazio, il Milan torna in campo per l'Europa League. A San Siro ci sarà il Dudelange con Higuain titolare. Dudelange. 'Il Dudelange sa giocare bene a calcio, è una ...

Milan - Gattuso sulle voci di mercato : “Ibrahimovic? Può essere utile a tutti noi” : “Mi hanno fatto piacere le parole di Ibrahimovic, lo ringrazio. Ad avercene di giocatori come lui al Milan. Noi ci siamo ‘accappiati’ tante volte in campo, avevamo un carattere forte“. Rino Gattuso, alla vigilia della gara contro la Lazio, spalanca le porte al possibile arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic, che recentemente aveva fatto i complimenti all’allenatore rossonero. “Ibrahimovic – ...

Milan - il CorSport : 'Mal di pancia Higuain - può saltare il riscatto!' : Secondo il Corriere dello Sport , Gonzalo Higuain vede in bilico il suo futuro al Milan. 'Peso doble', titola il quotidiano in prima pagina. 'Il Pipita ha il mal di pancia, il riscatto adesso è in dubbio e Gonzalo è ...

Micov e James : stesi i baschi Milano fa sei e può sognare : Oscar Eleni Cambiare abito di scena tante volte, scappare ai nemici, farsi riprendere per la gioia e il tormento dei 9mila che battevano le mani e i piedi al Forum dove Galliani si consola delle ...

Milan - ecco le sanzioni Uefa per il Fair Play Finanziario : cosa può succedere : Si chiude la partita per le violazioni del triennio 2015-2017. Tutti gli scenari in attesa del nuovo confronto in primavera sul bilancio in rosso del 2018

Juventus-Milan - indiscrezione pazzesca : Higuain può tornare in bianconero per… restarci - il sostituto al Milan : Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Milan e Juventus, due squadre che hanno dato vita ad una prestazione scoppiettante, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Mandzukic e Cristiano Ronaldo, decisivo l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore indiscrezione clamorosa che rischia di sconvolgere il mercato estivo e che riguarda proprio il Pipita. Il Milan non è pienamente ...

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia 300 direttori di gara sono finiti all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

