Milan | Gazidis | la prima mossa per iniziare alla grande

Milan - Gattuso presenta Gazidis ai tifosi rossoneri : “persona affascinante” : Milan, Gennaro Gattuso accoglie Gazidis in rossonero parlandone molto bne in conferenza stampa: “persona che affascina” “Gazidis è un uomo di calcio che ha rappresentato per tanti anni l’Arsenal e ha portato buoni risultati sportivi. Io, Maldini e Leonardo abbiamo pranzato assieme a lui, è una persona che quando parla ti affascina, lo ascolto volentieri e si vede che è un uomo di esperienza, un valore aggiunto per ...

Milan - ufficiale : Gazidis è il nuovo amministratore delegato : Con la visita di stamattina a Milanello, dove il Milan sta preparando la gara di domani contro il Parma, è cominciata l’esperienza di Ivan Gazidis come amministratore delegato del club rossonero. Il manager sudafricano, reduce da nove anni alla guida dell’Arsenal, è impegnato già da settimane a studiare le strategie per la sua nuova squadra, e da oggi ricopre il ruolo di ad con il compito di guidare le attività del Milan sui ...

Milan - primo giorno per Gazidis : il nuovo ad è a Milanello : MilanO - L'esperienza di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan è cominciata in mattinata con la visita a Milanello , dove la squadra è in ritiro alla vigilia della sfida con il Parma. ...

Milan - Ivan Gazidis si insedia oggi. Il Diavolo veste british : Ivan Gazidis, il nuovo a.d. rossonero. LaPresse Era al lavoro già da qualche settimana dietro le quinte, chiamato a conoscere un mondo completamente diverso da quello a cui era abituato. Oggi Ivan Gazidis prende servizio ufficialmente in qualità di amministratore delegato del Milan, carica che sarà formalizzata dall'assemblea ...

Milan - il 5 dicembre l’assemblea dei soci per l’ingresso di Gazidis nel CdA : Quattro giorni dopo l'entrata in carica, Gazidis si insedierà ufficialmente anche nel Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. L'articolo Milan, il 5 dicembre l’assemblea dei soci per l’ingresso di Gazidis nel CdA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Gazidis già al lavoro : vuole raddoppiare il contratto con Emirates : Il nuovo ad dei rossoneri - che si insedierà il 1° dicembre - sta già lavorando su più fronti per il club: dai rapporti commerciali a quelli con l'UEFA. L'articolo Milan, Gazidis già al lavoro: vuole raddoppiare il contratto con Emirates è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - niente ritorno per Gandini : Gazidis unico AD : niente ritorno al Milan per Umberto Gandini: sarà Ivan Gazidis a svolgere il ruolo di amministratore delegato unico. L'articolo Milan, niente ritorno per Gandini: Gazidis unico AD è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - Gazidis porta Ramsey? : Milan– Sul campo il Milan si sta occupando di preparare il derby di domenica 21 ottobre, i dirigenti preparano la squadra che sarà già dal gennaio 2019. Il mercato rossonero infatti già freme e, se tutti i tifosi attendono la gara contro l’Inter, i piani alti di Milanello cercano di piazzare i primi colpi in […] L'articolo Calciomercato Milan, Gazidis porta Ramsey? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Arsenal : Ramsey al Milan è il 'regalo' di Gazidis : Secondo il Corriere dello Sport , l'amministratore delegato Gazidis proverà a portare dall'Arsenal al Milan il centrocampista gallese Ramsey , che è in scadenza di contratto a giugno.

Ramsey rompe con l’Arsenal : “no” al rinnovo - Gazidis irrompe per portarlo al Milan : Aaron Ramsey potrebbe sposare il progetto Milan dopo il no all’Arsenal divenuto palese dopo l’ennesima fumata nera Aaron Ramsey non rinnova! Il centrocampista dell’Arsenal non ha trovato l’accordo per prolungare il proprio contratto con i gunners e si appresta a lasciare il club a parametro zero nella prossima estate. Già da gennaio i futuri svincolati potranno firmare un nuovo contratto con il club prescelto ed il ...

Milan - GAZIDIS È IL NUOVO AD : È UFFICIALE/ Ultime notizie : c'è già un singolare record : MILAN, GAZIDIS NUOVO amministratore delegato: è UFFICIALE. Ultime notizie, l'ex dirigente dell'Arsenal si presenta così: "Voglio riportarlo dove merita"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:15:00 GMT)

