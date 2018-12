Milan | Gattuso predica attenzione | “Se giochiamo come giovedi perdiamo | su Ronaldo e

Gattuso - ci fu possibilità CR7 al Milan : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 1 DIC - "Se Mirabelli lo ha detto, lo sapevo anche io. C'è stata la possibilità, è tutto vero. Poi ci sono di mezzo tante cose". Rino Gattuso conferma così che il Milan, l'...

Milan - Gattuso non si fida del Parma : 'Attenti alle loro ripartenze' : Rino Gattuso non si fida del Parma. In conferenza il tecnico rossonero ha avvisato la sua squadra: 'Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura'. Atteggiamento. '...

Calciomercato Milan - la verità di Gattuso : “CR7 è stato vicino e su Fabregas…” : Calciomercato Milan – Gennaro Gattuso ha parlato dell’ipotesi di approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nella passata stagione, ipotesi ad un passo dalla realizzazione Calciomercato Milan – “Ronaldo al Milan? Se Mirabelli lo ha detto sicuramente lo sapevo anch’io, c’è stata la possibilità, è tutto vero. Ma dopo ci sono in mezzo tante cose, confermo tutto quello che ha detto“. Torna così sui contatti ...

Gattuso - infortuni ma Milan ricompattato : ANSA, - MilanO, 1 DIC - Alle prese con l'emergenza infortuni e sette partite da affrontare a dicembre, Rino Gattuso affronta questo mese chiave con un obiettivo. "Bisogna fare meno danni possibile, ...

Milan - Gattuso presenta Gazidis ai tifosi rossoneri : “persona affascinante” : Milan, Gennaro Gattuso accoglie Gazidis in rossonero parlandone molto bne in conferenza stampa: “persona che affascina” “Gazidis è un uomo di calcio che ha rappresentato per tanti anni l’Arsenal e ha portato buoni risultati sportivi. Io, Maldini e Leonardo abbiamo pranzato assieme a lui, è una persona che quando parla ti affascina, lo ascolto volentieri e si vede che è un uomo di esperienza, un valore aggiunto per ...

Gattuso conferma : “CR7 è stato ad un passo dal Milan” : Solleticato nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma sull’argomento Cristiano Ronaldo, il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso non si è certo tirato indietro. Il riferimento è alle recenti dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli, il quale – in una lunga intervista a Sportitalia – aveva affermato quanto il campionissimo portoghese fosse stato vicino, prima di approdare alla Juventus, al Milan. Cristiano Ronaldo al Milan, ...

Milan - Gattuso : “Mi piacerebbe allenare Fabregas. Viviamo un mese chiave - non dobbiamo commettere errori” : Dopo la vittoria in Europa League che ha permesso al Milan di aumentare le possibilità di qualificazione ai sedicesimi, è tornato a parlare Gennaro Gattuso. Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa rispondendo innanzitutto alle domande di mercato. Molti rumors avvicinano Fabregas al Milan: “E’ normale che mi piaccia lui, così come mi […] L'articolo Milan, Gattuso: “Mi piacerebbe allenare Fabregas. Viviamo un ...

Milan - Gattuso pensa a Conti per il match contro il Parma : Buone notizie (finalmente) in casa Milan. Dopo la serie di infortuni che ha coinvolto la squadra allenata da Gattuso, nella partita di domani contro il Parma potrebbe esserci un importante rientro. Si tratta di Andrea Conti, ormai recuperato dopo il terribile doppio infortunio (con tanto di doppia operazione) che lo ha tenuto fermo da un anno e due mesi circa a questa parte. Milan-Parma, prima chance per Conti? Gattuso ci pensa Come ...

Milan - Gattuso furioso : 'assurdo giocare alle 12.30. Il Parma? Da temere - in attacco ha dei missili' : L'allenatore del Milan si è sfogato per il poco tempo a disposizione per recuperare dalle fatiche di Europa League, dovendo tornare in campo alle 12.30 di domenica Nemmeno il tempo di godersi la ...

