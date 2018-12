Milan | Gattuso | Cristiano Ronaldo poteva arrivare 12 | 30? Difficile recuperare

Milan - Gattuso : “Mi piacerebbe allenare Fabregas. Viviamo un mese chiave - non dobbiamo commettere errori” : Dopo la vittoria in Europa League che ha permesso al Milan di aumentare le possibilità di qualificazione ai sedicesimi, è tornato a parlare Gennaro Gattuso. Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa rispondendo innanzitutto alle domande di mercato. Molti rumors avvicinano Fabregas al Milan: “E’ normale che mi piaccia lui, così come mi […] L'articolo Milan, Gattuso: “Mi piacerebbe allenare Fabregas. Viviamo un ...

Milan-Parma - la conferenza di Gennaro Gattuso in diretta LIVE : LIVE 14:21 1 dic Gattuso ancora impegnato a trovare le soluzioni giuste per far fronte all'emergenza dettata da infortuni e squalifiche. Possibile la stessa difesa a tre vista contro la Lazio, Higuain ...

Milan - Gattuso pensa a Conti per il match contro il Parma : Buone notizie (finalmente) in casa Milan. Dopo la serie di infortuni che ha coinvolto la squadra allenata da Gattuso, nella partita di domani contro il Parma potrebbe esserci un importante rientro. Si tratta di Andrea Conti, ormai recuperato dopo il terribile doppio infortunio (con tanto di doppia operazione) che lo ha tenuto fermo da un anno e due mesi circa a questa parte. Milan-Parma, prima chance per Conti? Gattuso ci pensa Come ...

Milan - Gattuso : "Col Parma alle 12.30? Assurdo!"/ "Non capisco - ma l'orario non deve essere una scusa" - IlSussidiario.net : Milan, Gattuso sbotta: "Col Parma alle 12.30? Assurdo! Non capisco, ma l'orario non deve essere una scusa". Le ultime notizie

Milan - Gattuso furioso : 'assurdo giocare alle 12.30. Il Parma? Da temere - in attacco ha dei missili' : L'allenatore del Milan si è sfogato per il poco tempo a disposizione per recuperare dalle fatiche di Europa League, dovendo tornare in campo alle 12.30 di domenica Nemmeno il tempo di godersi la ...

Domenica alle 12.30 il Milan ospita il Parma : Gattuso teme gli emiliani : Stanchezza fisica e mentale. Il rischio è di perdere gara e corsa Champions. Rino Gattuso teme gli emiliani sesti in

Milan - Gattuso furioso : “assurdo giocare alle 12.30. Il Parma? Da temere - in attacco ha dei missili” : L’allenatore del Milan si è sfogato per il poco tempo a disposizione per recuperare dalle fatiche di Europa League, dovendo tornare in campo alle 12.30 di domenica Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Dudelange che il Milan deve già concentrarsi sul prossimo appuntamento in calendario. Domenica alle 12.30 infatti i rossoneri se la vedranno con il Parma, nel lunch match della quattordicesima giornata del campionato di ...

Milan - Gattuso attacca : 'Assurdo giocare alle 12.30 dopo l'Europa League' : 'È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l'anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco'. Gennaro Gattuso non le manda a dire e si lamenta, ai ...

Milan - Gattuso : "Non capisco - col Parma alle 12.30? È assurdo" : Nemmeno il tempo di godersi il successo in Europa League che è già tempo di pensare al campionato. Domenica alle 12.30 il Milan ospita il Parma , rivelazione di questa stagione e sesto in classifica ...

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...

Milan-Parma - probabili formazioni : Gattuso in emergenza - ecco le soluzioni : Milan-Parma probabili formazioni – Domenica alle 12.30 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida tra Milan e Parma. Dopo la vittoria con il brivido, in Europa League contro il Dudelange, che ha permesso ai rossoneri di avere più risultati possibili nello scontro finale con l’Olympiacos, adesso arriverà un’altra partita delicata, questa volta contro […] L'articolo Milan-Parma, probabili formazioni: Gattuso in emergenza, ...

Milan - il sindaco Sala : “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco perché…” : Giorni di fuoco nell’ambiente rossonero dopo la lite a distanza tra Gattuso e Salvini. Il tecnico del Milan ha infatti risposto dopo la partita contro la Lazio al Ministro degli Interni, che aveva accennato un commento sulla gestione del tecnico rossonero. Ciò non è piaciuto a Gattuso che aveva esortato Salvini a “fare il proprio […] L'articolo Milan, il sindaco Sala: “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco ...

Dudelange-Milan - Gattuso difende la squadra contro la stampa : “Perché dovete far polemica a tutti i costi?” : “Cambiare tanti giocatori e metterli insieme da parte mia era un rischio, ma siamo stati bravi perché sul 2-1 la squadra ha capito che stava toccando il fondo e la reazione dei miei ragazzi mi è piaciuta tantissimo”. Con queste parole Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria del suo Milan per 5-2 in casa contro il Dudelange. La squadra lussemburghese era passata in vantaggio per 2-1 per poi farsi travolgere dai rossoneri. ...

Milan - Gattuso : 'In Europa non esistono partite facili' : ' Secondo me - aggiunge ai microfoni di Sky Sport - a Higuain faceva male la schiena, a volte faceva fatica a scattare. E' stato bravo però a stringere i denti e a fare una buona prestazione, anche ...