Migranti | corteo a Milano contro centro rimpatrio di via Corelli

Milano - migliaia in corteo per i Migranti : corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'istituzione di un Cpr in ogni ...

Migranti - a Milano foto di Hitler e inni alle camere a gas su Fb contro il corteo "No ai Cpr" : Invocano camere a gas contro i Migranti sulla pagina Facebook di un evento contro l'apertura di un centro di permanenza per i rimpatri che è stata organizzata per il primo dicembre a Milano. A segnalarlo gli organizzatori del corteo 'Mai più lager - no ai Cpr': "Sulla nostra pagina c'è chi invoca le camere a gas con una foto di Hitler, chi incita ad uccidere, chi spera nelle manganellate e chi, al solito, insulta", dicono.I ...

Migranti - ia corteo Forza Nuova cita il ministro dell'Interno : 'Questi stupratori - come ha detto Salvini' : 'Questi stupratori... come ha detto Salvini, queste bestie...': al corteo fascista il capo di Forza Nuova ha citato il ministro dell'Interno. E'...

Migranti e antagonisti in corteo - soliti cori choc : "Lega Salvini - legalo bene" : 'Lega Salvini, legalo bene' . All'ennesima manifestazione, che porta gli immigrati e i centri sociali in piazza per protestare contro il decreto Sicurezza appena passato al Senato, si alzano violenti ...

Migranti : corteo Roma - manifestante colto da malore muore in ospedale : Una persona è stata colta da malore mentre stava partecipando alla manifestazione di oggi pomeriggio, a Roma, contro il razzismo ed è deceduta in ospedale. Dai primi elementi raccolti, si tratta di un cittadino etiope di circa 55 anni, che si è sentito male nei pressi di Piazza Esquilino e, nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente al corteo, è morto. L'uomo ...

Napoli - il leader del corteo dei Migranti attacca Salvini : Napoli,, askanews, - "Con il decreto di Salvini noi pensiamo che la democrazia italiana sia morta, sia malata. Dov'è scritto nel decreto di Salvini che la legge è fatta per difendere i poveri? Salvini ...