Migliaia in piazza | Mai più lager per migranti

Milano - Migliaia in piazza contro Salvini : 'Mai più lager per migranti' : Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per protestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli. ...

A Buenos Aires Migliaia di persone in piazza contro il G20 : ...per la prima volta nel paese sudamericano.Le proteste si sono svolte in una città militarizzata dove sono state messe in atto misure di sicurezza eccezionali per l'arrivo dei leader di tutto il mondo ...

Arezzo - Pacini non risponde ai pm : "Ha capito di aver ucciso un uomo" - Migliaia in piazza per lui al grido di "Io sto con Fredy" : A sorpresa Fredy Pacini , l'imprenditore di Monte San Savino , Arezzo, che ha sparato a un ladro che tentava di rubare nella sua azienda, uccidendolo, è crollato in un pianto a dirotto nell'ufficio ...

Australia : Migliaia di studenti scendono in piazza per il clima : L’Australia è stretta nella morsa di eventi meteo estremi, devastanti, e contrastanti, dalle piogge torrenziali su Sydney agli incendi che imperversano nel Queensland: gli studenti hanno deciso di scendere in piazza per chiedere al governo di intervenire sul cambiamento climatico. Ispirati dall’attivismo della 15enne svedese Greta Thunberg, che salta le lezioni ogni venerdì per protestare fuori dal parlamento del suo Paese, migliaia ...

Roma - in piazza gli Ncc : 'A rischio Migliaia di lavoratori' : Roma, 29 nov., askanews, - Manifestano oggi a Roma migliaia di titolari e autisti Ncc, il servizio di noleggio con conducente, arrivati da tutta Italia per chiedere al governo di ritirare o almeno ...

Non una di Meno - Migliaia di donne in piazza ieri a Roma : Militanti dei centri antiviolenza, moltissime donne ma anche uomini provenienti da ogni parte d'Italia, tutti dietro lo striscione "Stato di agitazione permanente", fortemente voluto dal movimento Non una di Meno. Questa è stata la composizione del corteo che nella giornata di ieri, sabato 24 novembre, ha attraversato il centro di Roma. Il corteo La manifestazione, che partiva da piazza della Repubblica e proseguiva fino a piazza San Giovanni, ...

Migliaia di donne in piazza per 'Non una di meno' : Migliaia di donne da tutta Italia sono scese in piazza oggi a Roma. "Non ci avrete mai" urlano e, soprattutto, "la paura non ci appartiene" alla vigilia della Giornata nazionale contro la violenza di ...

Non una di meno - a Roma Migliaia di donne in piazza : “Stato di agitazione permanente contro questo governo” : “Siamo preoccupate e lo diciamo da tempo. Ma non passeranno:contro questo governo proclamiamo lo stato di agitazione permanente”. Tatiana del movimento Non Una di meno non ha dubbi, mentre sono in migliaia a sfilare per il centro di Roma per la manifestazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. “Altro che governo del cambiamento: è il governo dell’arretratezza” dice ancora Tatiana. “È ...

"Non una di meno" - Migliaia di donne in piazza a Roma contro la violenza : Slogan contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. I 108 palloncini levati in cielo per ricordare le vittime di femminicidio nel 2018

Istruzione - Migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Stupratore assolto perché lei indossava un tanga «troppo sexy». Migliaia di donne in piazza : È destinata a far discutere la sentenza emessa lo scorso 6 novembre dal Tribunale di Cork, in Irlanda, che ha scagionato un 27enne accusato di aver stuprato una ragazza di 17 anni. Secondo il...